Filmparels bij het Queer Film Festival Utrecht

Van 1 tot en met 8 september verandert de vijfde editie van het Queer Film Festival Utrecht (QFFU) de stad in één grote bioscoop. Door heel Utrecht zijn meer dan 60 films te zien, van shorts tot documentaires, nationale tot internationale premières en oude tot moderne klassiekers.

Opening 1 september

De baanbrekende film Born in Flames en het danscollectief Queer in Wonderland openen de jubileum editie van het QFFU. Een protestavond in de Helling met een underground film waar het activisme vanaf druipt, performances en lekkere dance beats. Er zijn nog kaartjes voor het feest met onder andere Vinny von Vinci. Wees er snel bij!

Going underground

Het retrospectief ‘Going Underground – An Introduction to New Queer Cinema is een ware schatkist van hardcore queer cinema uit jaren 80 en 90. Bijvoorbeeld de prachtige film Watermelon Woman of The Living End van Gregg Araki. Met dit programma wil het festival bezoekers een klein voorproefje geven van deze baanbrekende cinematografische beweging.

Openluchtfilms, animatie en horror

Het QFFU vindt bewust niet plaats op één locatie. Activiteiten vind je in bioscopen en cultuurhuizen door de hele stad. In de bibliotheek Neude vertonen we in samenwerking met Kaboom Animation Festival een speciale avond over queer animatie met gasten. Bij Beton-T lopen de rillingen je over de rug tijdens de queer horror shorts avond met ondersteunende dragperformances. En in de zitzakken en bankjes op het terras van Bar Beton in de hal van het Centraal Station geniet je — met koptelefoon op — van een award-winnende film Can you ever Forgive me.

Festival hub in Villa Concordia

Villa Concordia in Ondiep wordt de QFFU ‘festival hub’: een herkenbare fysieke queer plek en safe space in de stad, met ruimte voor films en een uitgebreid randprogramma bestaande uit workshops, gesprekken en ontmoetingen. Het randprogramma is samengesteld met hulp van echte Utrechtse organisaties, zoals Colored Qollective, Roze 50+, de Meerminners en Savannah Bay. Ook werken we dit jaar samen met art200, een filmfestival uit Roemenië, voor een avond vol Oost-Europese queer shorts.

All the Colours of the World Are Between Black and White

Mag je niet missen! Deze film won de Teddy Award (dé queer prijs) bij de Berlinale van dit jaar. De film is zowel op 4 als 6 september te zien in het Louis Hartlooper Complex.

Het hele QFFU programma, meer info en tickets vind je op deze website.