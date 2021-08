Forse groei online winkelen

Online winkelen zat al jaren in de lift. De coronamaatregelen in 2020 en 2021 hebben dit echter nog eens versterkt. Alleen al vorig jaar deden Nederlanders 335 miljoen online aankopen. Het ging hier om een stijging van 27 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

De online bestedingen stegen tot ruim 26 miljard euro, een groei van maar liefst zeven procent. Er zijn meer nieuwe online kopers, en er is sprake van een hoger besteed bedrag per koper. De verwachting bestaat dat winkelen via digitale kanalen van blijvende aard is. Maar wat werd en wordt er nu eigenlijk allemaal online aangeschaft?

Interieurartikelen

Vooral webshops in de categorie ‘home & living’ hebben vorig jaar een stormachtige groei gekend. Er werd opeens voornamelijk thuisgewerkt, en uitjes waren veelal niet meer mogelijk. Mensen brachten dus opeens veel meer tijd thuis door. Om juist in onzekere tijden het thuis toch gezellig te maken, werden er online veel interieurartikelen gekocht. Hoewel bezoekjes aan de meubelboulevard voor sommigen ook in de toekomst populair zullen blijven, zullen anderen in alle rust op de bank thuis blijven winkelen.

DIY & tuin

Dezelfde reden voor het grote groei van online aankopen van interieurartikelen, gold ook voor aankopen voor de tuin. Nu uitstapjes niet meer mogelijk waren mensen veel meer aangewezen op de ruimte binnen en rond de eigen woning. Om maar even het huis uit te zijn kon je alleen de tuin is. Voor velen een reden deze eens goed aan te pakken. Omdat veel vrijetijdsbestedingen buitenshuis niet meer mogelijk waren en mensen door het wegvallen van de reistijd van en naar werk, groeide ook de DIY-aankopen sterk.

Boodschappen

Ten tijde van de lockdowns werd fysiek supermarktbezoek een stuk minder populair. Doordat er maar een beperkt aantal mensen in een winkel aanwezig mocht zijn, moest er vaak buiten gewacht worden. Om dit (en de kans op besmetting) zoveel mogelijk te voorkomen, groeide het aantal mensen dat online boodschappen bestelde sterk. Nu ze de voordelen ervaren hebben, blijft zeker een groot gedeelte dit ook post-corona doen.

Drogisterij-artikelen

Een van de meest ingrijpende coronamaatregel was wel het advies zoveel mogelijk thuis te blijven. Maar juist aan het begin van de coronacrisis was er ook een zeer grote vraag naar pijnstillers, desinfecterende handgels en mondkapjes, en later ook naar coronazelftesten. Deze producten werden dan ook massaal online gekocht. Ook voedingssupplementen en bijvoorbeeld CBD-olie kopen tegenwoordig meer mensen online tot slot (dit is overigens verstandiger ook gezien de wisselende kwaliteit van dergelijke producten die te koop zijn bij drogisterijen en health & beauty-winkels).

Veel producten zijn prima online aan te schaffen. Soms vinden mensen het alleen toch fijner om iets fysieks aan te kunnen raken of te proberen voordat ze het kopen. Bovendien krijg je in een winkel soms ook beter advies bij een aankoop. Online winkelen groeit dan wel, maar zal nooit alle fysieke winkelbezoeken overnemen.