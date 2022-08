Fort de Gagel aan rand van Utrecht opent als restaurant: ‘Historisch fort op eiland als toevluchtsoord voor de stad’

Wat is er lekkerder dan een wandeling of fietstocht in het najaarszonnetje met een prachtig gekleurde natuur om je heen? Als je die wandeling kunt afsluiten met een lekkere lunch, borrel of heerlijk diner natuurlijk! Binnenkort kan dat bij Fort de Gagel, dat op de grens van onze stad en het Noorderpark ligt. Op vrijdag 2 september opent het gerestaureerde fort namelijk zijn deuren, met daarin een gloednieuw restaurant en een fantastisch terras met uitzicht. Dat wordt gegarandeerd genieten!

Een fort op een eiland, compleet met slotgracht eromheen. Wie het fort wil bereiken, kan de slotgracht oversteken via een brug. Als je eenmaal het historische fort hebt betreden en je je in het restaurant bevindt, waan je je in een oase van historie en natuur. Door grote ramen kijk je zo uit over het Noorderpark, het dak ligt onder een deken van gras en dankzij een muurschildering van twee vossen door Jan Is De Man ademen zelfs de muren natuur. Het restaurant is op die manier een combinatie van beton en natuur, robuust en artistiek.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De natuur en de omgeving komen ook in het menu terug, vertelt ondernemer Sybren Ophof, die Fort de Gagel samen met zijn vrouw Pascale Heinsius binnenkort opent. ‘’We hebben bijvoorbeeld Gagelboter en Gagelsalade op het menu staan, met kruiden uit eigen tuin. De gerechten die we serveren zijn lokaal en seizoensgebonden. Daarnaast vind je ieder kwartaal een gerecht van een inwoner uit Overvecht op de menukaart. We zijn trots op waar we vandaan komen. Ook voor mensen die vegan zijn hebben we genoeg keuze.’’

Het restaurant beschikt over een open keuken, waardoor je de bereiding van je gerecht van begin tot eind kunt volgen. Binnen zijn er verschillende sfeervolle borrelhoeken te vinden, om verjaardagen te vieren of gezellig een hapje en drankje te doen. En als het mooi weer is, kun je buiten op het sfeervolle terras zitten. Je zit dan tussen echte bunkers. Deze werden vroeger gebruikt ter verdediging. Gaaf toch?

Tekst gaat verder onder afbeelding

Fortbewoners

Sybren, die voorheen al als ondernemer was betrokken bij DeFabrique, besloot een jaar geleden samen met Pascale een eigen zaak op te zetten. Toen ze hoorden over het project rondom Fort de Gagel, besloten ze daarin te stappen. ‘’De verbouwing zit nu in de afrondende fase. Op 2 september openen we officieel de deuren. We hebben er ontzettend veel zin in om samen met het team van Fortbewoners de eerste gasten welkom te heten.’’

Tekst gaat verder onder afbeelding

Het team bestaat vooral uit mensen die al veel ervaring hebben in de horeca. ‘’Daarnaast zijn we nog op zoek naar meer mensen voor in de bediening’’, aldus Sybren. ‘’Wie het gaaf lijkt om aan de slag te gaan in de bediening op het eiland is van harte welkom! Je maakt deel uit van een hecht team en bij minimaal 16 uur werken in de week krijg je van ons een gratis Swapfiets. Wie weet schuilt er een nieuwe Fortbewoner in jou!’’ Wie geïnteresseerd is kan een kijkje nemen op de website van Fort de Gagel of direct contact opnemen via 06-25011284 of [email protected].

Plezier maken en ontmoeten

Behalve als restaurant zal het historische fort ook als evenementenlocatie dienen. Zo wordt de voormalige munitiekamer, waar de van messing gemaakte scharnieren er vroeger voor zorgden dat het fort niet ontplofte, gebruikt voor bedrijfsevenementen. Wie een feest of congres wil organiseren, kan de plenaire zaal afhuren. Die bevindt zich in het voormalige wachthuis. Met zijn 1,5 meter dikke muren ter verdediging is dit pand nog steeds bomvrij. Hier op het eiland staat plezier maken en ontmoeten centraal.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Sybren wil met het gerestaureerde Fort de Gagel bereiken dat mensen kunnen genieten van een gezellige middag of een onvergetelijke avond op een perfecte locatie: aan de rand van de stad, maar vooral ook in de natuur. ‘’Eigenlijk is Fort de Gagel een historisch fort op een eiland, dat kan dienen als toevluchtsoord voor de stad. Draai je eens om met je rug naar de Domtoren; de natuur is hier dichterbij dan je denkt.’’