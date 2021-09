Gary Northfield (Julius Zebra) komt naar ILFU

Wil jouw kind leren tekenen als een echte illustrator? Kom dan op woensdag 29 september naar het ILFU kinderprogramma, met kinderboekenschrijver Gary Northfield (Julius Zebra), Edward van de Vendel, en tekenworkshops van Floor de Goede en Hedy Tjin.

Het ILFU, het grootste literaire festival van Nederland, denkt ook aan de kleintjes! Samen met de Bibliotheek Utrecht en Studio Kleine Lettertjes is er dit jaar een mooi kinderprogramma samengesteld.

Wat is een ‘schrijver-illustrator’?

Gary Northfield, de Britse schrijver en tekenaar van de beroemde kinderboekenserie over Julius Zebra (inmiddels vijf boeken en een moppenboek), komt naar Utrecht op woensdag 29 september. Edward van de Vendel, zelf veelbekroond kinderboekenschrijver, interviewt hem over zijn boek Hoe word ik een gladiator? en over het beroep ‘schrijver-illustrator’. Want hoe werkt dat precies, zelf schrijven én tekenen? En hoe is Gary Northfield zelf begonnen? Edward vertaalt tussendoor steeds wat hij en Gary bespreken, zodat ook alle kinderen het gesprek goed kunnen volgen.

Tekenworkshop voor kids

Na het gesprek geeft Gary Northfield een tekenworkshop speciaal voor kinderen. Daar zijn ook twee Nederlandse illustratoren bij: Floor de Goede en Hedy Tjin. Zij zijn bekend van hun geweldige tekeningen en strips voor kinderboeken, zoals het recent verschenen Rekenen voor je leven (van Edward van de Vendel, met tekeningen van Floor de Goede). Hedy Tjin illustreert onder andere voor The Black Archives, Het Parool en de kinderboeken van Neske Beks.

Handtekeningen scoren

Het interview en de tekenworkshop zijn geschikt voor alle kinderen boven de 7 jaar. Teken-ervaring is niet nodig. Ook hoef je de boeken over Julius Zebra niet te hebben gelezen. Maar als je ze wél hebt gelezen, is het natuurlijk leuk om ze door de schrijver te laten signeren! Ook Edward van de Vendel, Floor de Goede en Hedy Tjin delen met plezier handtekeningen uit.

Over dit programma

Wanneer: woensdag 29 september

Waar: Bibliotheek Neude, Utrecht

Hoe laat: 14.30 uur zaal open, 15.00 uur aanvang (einde 16.30 uur)

Voor wie: alle kinderen (7+) en hun ouders

Met wie: Gary Northfield, Edward van de Vendel, Floor de Goede & Hedy Tjin

Tickets vanaf €6 via ilfu.com

Dit programma vindt plaats met 1,5 meter afstand tussen de bezoekers. Er is geen coronatoegangsbewijs nodig.

Over ILFU

Het kinderprogramma met Gary Northfield is onderdeel van ILFU, het grootste literaire festival van Nederland. Tussen 23 september en 2 oktober wordt Utrecht omgetoverd tot literaire hotspot en trekt een groot ensemble aan internationale en Nederlandse auteurs voorbij: o.a. Ayaan Hirsi Ali, Roxane Gay, Édouard Louis, Alfred Birney, Max Porter, Lale Gül, en een lezing van Elena Ferrante staan op het programma.