Geef jouw generatie een stem op 16 maart!

: Om jezelf te ontwikkelen is het belangrijk dat je lekker in je vel zit. In Utrecht moet je kunnen doen waar je blij van wordt, of dat nou het volgen van een mbo-studie is of het doen van vrijwilligerswerk. De coronacrisis heeft jongeren onevenredig hard geraakt; velen zaten weken in quarantaine op een kamer van een paar vierkante meter. Daarom zetten we in op een flinke verbetering van mentale gezondheid. We investeren in buurtteams, maken mentale problemen bespreekbaar en zetten ‘wachtverzachters’ in voor de tijd die je moet wachten. Want als het echt niet goed met je gaat is 10 weken op de wachtlijst voor de GGZ veel te lang.