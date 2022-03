Geen betaalbaar huis te vinden? Dat kan anders!

Herken je het? Een torenhoge huur, lang op de wachtlijst staan of overboden worden door beleggers? Het is onmogelijk om in Utrecht een betaalbaar huis te vinden.

Utrecht staat in de uitverkoop

Het zijn voor veel Utrechters herkenbare problemen. Ingrijpende problemen, want veel stadsgenoten kunnen zo maar lastig een leven opbouwen in hun eigen stad. Gelukkig is het geen natuurwet dat woningen onbetaalbaar zijn.

‘’Al acht jaar staat Utrecht in de uitverkoop. Sociale huurwoningen worden met bosjes verkocht, de gemeente maakt te vrijblijvende afspraken met ontwikkelaars waardoor nieuwbouwwoningen vaak onbetaalbaar zijn en beleggers kapen woningen weg voor de neus van gezinnen’’.

Zo vertelt Rick van der Zweth, die zich kwaad maakt over de laksheid van het gemeentebestuur afgelopen acht jaar. De lijsttrekker van de PvdA voert samen met zijn fractiegenoten Bülent Isik en Hester Assen al jaren fel oppositie tegen het slechte woonbeleid.

Wonen is niet voor de winst

Om de wooncrisis te doorbreken en te zorgen voor een beter woonbeleid heeft de partij een woonmanifest gepresenteerd waarin maatregelen staan die echt zorgen voor meer betaalbare woningen voor alle Utrechters. Maatregelen die Utrecht weer een betaalbare stad maken. Dat is belangrijk want wonen is geen luxe, maar een recht.

Zo wil de PvdA onder meer de verkoop van sociale huurwoningen definitief stoppen. ‘’We proberen dit al jaren,’’ betoogt Van der Zweth. ‘’Maar telkens stemmen de rechtse partijen, inclusief D66, tegen een algehele stop. Intussen grijpen veel Utrechters al jaren naast een betaalbaar huis.”

Ook moet ieder bouwplan bestaan uit voldoende betaalbare huur- en koopwoningen. ‘’Alleen maar bouwen, bouwen, bouwen roepen is niet het antwoord. We moeten veel bouwen, maar als je geen harde en afdwingbare afspraken maakt met ontwikkelaars bouw je alleen maar onbetaalbare woningen. En daar hebben we er al genoeg van.’’

De stad weer voor iedereen

Utrecht is een prachtige stad, maar Utrecht is er niet meer voor iedereen. Iedereen moet een betaalbaar huis kunnen vinden in Utrecht. Alleen, samen met je partner of met je gezin.

Lijsttrekker Rick van der Zweth: ‘’Het maakt ontzettend veel uit welk vakje je rood kleurt op 14, 15 of 16 maart. De lokale politiek kan echt het verschil maken. Met onze plannen maken we het verschil voor jou.’’