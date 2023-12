Geen kerststress bij Camping Ganspoort (open op 23 en 24 december)

Alle kerstboodschappen al in huis, cadeaus ingepakt en de recepten getest? Of wil je gewoon even ontsnappen aan de drukte thuis en in de stad? Kom tot rust bij Camping Ganspoort. Op 23 en 24 december zijn we gewoon geopend!

Bij de Camping hoef je dit weekend nog even helemaal niets. Proef van onze nieuwe menukaart, trek een spelletje uit de kast (leuk woord voor scrabble: kerststress) of verstop je in een goed boek. Ook ’s avonds schuif je aan voor een diner of borrel.

Onze openingstijden:

Zaterdag 23 december van 10.00 tot 00.00 uur

Zondag 24 december van 10.00 tot 23.00 uur

Reserveer nu je tafel op de website. Je vindt Camping Ganspoort op Helling 87.

Overigens is het ‘Kerstcafé’ van de Camping ook geopend op 1e en 2e Kerstdag, van 11.00 tot 16.00 uur, voor een drankje met wat lekkers. Wandel gezellig even langs.