Geen Parade, wel De Ronde van St Maarten

Inmiddels is het tot vele Utrechters doorgedrongen: geen Sint Maarten Parade in de binnenstad dit jaar, maar in plaats daarvan de Ronde van Sint Maarten in Leidsche Rijn Centrum. Dat heeft best tot veel vragen geleid. We leggen er een paar voor aan Paul Feld, artistiek leider van zowel de Parade als de Ronde.

Paul, waarom is er dit jaar geen Parade, maar een Ronde?

“Dat komt doordat we door corona niet zoveel mensen in de binnenstad veilig kunnen laten genieten van de lichtsculpturen en de acts. In 2019, bij de laatste Parade, stonden zo’n 10.000 toeschouwers langs de kant. Vorig jaar ging om die reden de Parade helemaal niet door, maar dit jaar kunnen we de Ronde op een veilige manier organiseren.”

Wat houdt het in, die Ronde van Sint Maarten?

“Twee avonden lang, vrijdagavond 5 en zaterdagavond 6 november, lopen bezoekers een route van ongeveer een uur langs meer dan 200 lichtsculpturen. Deze zijn in de afgelopen weken gemaakt in workshops in de hele stad en de regio Utrecht. Onderweg zijn er op maar liefst elf locaties optredens van koren en orkesten, circusartiesten, clowns en dansers. Echt een prachtig spektakel!”

En moet iedereen binnen dat uur de route ook afgelegd hebben?

Paul: “Nee hoor, er is alleen een tijdslot voor binnenkomst. Juist doordat de Parade stilstaat en het publiek beweegt, kun je wat meer tijd nemen om alles te bekijken. Alleen als het te druk wordt op een bepaalde plek, zijn er publieksbegeleiders om ervoor te zorgen dat er doorstroom is.”

Een doorstroomlocatie. Dat betekent tóch een QR code, volgens de nieuwste maatregelen?

“Ja dat klopt, maar pas vanaf zaterdag. Vrijdag hoeven we de coronacheck nog niet te doen. Op onze website communiceren we de meest actuele info.”

Nog even over de sfeer, dat is toch wel wat anders dan in de binnenstad, toch?

“Zeker, anders, maar daarom niet minder! Bij het Vuurplein bijvoorbeeld, kun je allerlei lekkers krijgen, van Syrische hapjes tot poffertjes. Dit festival is ook leuk voor jongeren: Zo zijn er zijn twee podia (van de elf) met pop en dance. En bij de dansers komen alle stijlen voorbij.”

Er zijn nog enkele tickets voor de latere tijdslots. Wees er dus snel bij! Alle info is te vinden op www.rondevansintmaarten.nl