Gegarandeerd 20 kilo lichter in 6 maanden met Project LIJFCHANGER: ‘Ik heb zoveel energie’

De zomer is voorbij en de pepernoten liggen al in de schappen. Na alle vakanties, barbecues, festivals en andere feestjes, is het nu weer tijd voor regelmaat. Gelukkig hebben de coaches van Vida Vitaal iets nieuws bedacht: Project LIJFCHANGER. Dat houdt in: in 6 maanden gegarandeerd 20 kilo afvallen, 24/7 coaching door ervaringsdeskundigen én mocht het je toch niet lukken, krijg je je geld terug. De meest veilige investering in je gezondheid, geluksgevoel en je zelfvertrouwen!

“Na maandenlang mezelf te hebben wijsgemaakt dat ik volgende week echt zou gaan beginnen met afvallen, besloot ik me aan te melden voor het afslankprogramma”, zegt Miriam. Ze is blij dat ze bij Vida Vitaal haar eetgedrag opnieuw ontwikkelde en daardoor echt patronen kon doorbreken. “Ik wilde een reset en een nieuwe start: niet meer emotie-eten, mezelf troosten of belonen met wat lekkers.”

Bij Project LIJFCHANGER ben je gegarandeerd 20 kilo lichter na 6 maanden. Je gaat een half jaar intensief aan de slag. Met zoals altijd een coach die 24 uur per dag bereikbaar is en geen honger door de kwaliteit van de maaltijdvervangers.

Maar er is ook wat nieuws, zeggen de coaches. “Wij zijn zo heilig overtuigd van de kracht van ons programma dat we je geld terug geven als je na het volgen van ons programma geen resultaat hebt.” Dat betekent dat je bij het kerstdiner slank, fit en vol energie aan tafel kan zitten.

Direct verschil

“Ik zie in mijn praktijk eigenlijk altijd dat mensen dit gewicht kwijtraken”, zegt Stein, de oprichter van Vida Vitaal. Jaren geleden viel hij zelf maar liefst 40 kilo af. “Dat betekent wel dat iemand zichzelf en het programma serieus neemt. Dan worden dit soort resultaten altijd behaald.”

Zo viel Stephen van december tot juni ruim 37 kilo af met de hulp van Vida Vitaal. Hij liep bij verschillende diëtistes en is vaak in het ziekenhuis geweest. “Niks hielp en niemand wist eigenlijk waar ik last van had of hoe ze mij konden helpen”, zegt hij. Een vriendin raadde Vida Vitaal aan en hij merkte direct verschil. “Dit traject is anders dan andere diëten. Het gaat niet alleen om afvallen, maar ook om erna gezond te blijven eten.”

‘Bevalt ontzettend goed’

Annemarie is een van de deelnemers aan het nieuwe project LIJFCHANGER. Ze is heel enthousiast. “Wat mij aansprak, is dat je niet na hoeft te denken over wat je wel en niet mag. Geen calorieën te tellen of punten tellen, maar gewoon vier producten per dag. En je hebt veel keuze.”

Ze heeft haar leven lang gelijnd, maar onder meer door de overgang was het volgens Annemarie nu of nooit. “Het bevalt ontzettend goed. Ik heb zoveel energie en, ondanks dat ik minder eet, geen honger. Ik kan het zeker aanraden.” Vooraf betalen helpt daar bij, zegt ze. “Het voordeel is dat je daardoor nog meer denkt: ‘Nu ga ik ervoor’. Voor mij werkt het.”

