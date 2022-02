Fan van koeien? Duik dan in hun wereld in de unieke dubbeltentoonstelling GeKOEsterd!

Koe in de Kunst

In het sfeervolle Stadsmuseum Woerden sta je oog in oog met de koe in kunst van de 17de eeuw tot nu. Laat je verrassen door werk van veeschilders als Paulus Potter en Willem Maris én van Nijntje tekenaar Dick Bruna. Marleen Felius en Hans Versfelt geven hun hedendaagse kijk op de loeiende dames.

Koeiemart

In de gratis pop-up expo om de hoek beleef je het verhaal van de ‘oer-Woerdense’ Koeiemart in woord en beeld. Vanaf de eerste editie in 1410 is de mart uitgegroeid tot een typisch Woerdens fenomeen en sinds 2017 is het zelfs nationaal immaterieel erfgoed. Vergaap je ook aan grappige koeiencollecties van particuliere verzamelaars én het splinternieuwe kunstwerk ‘Koppig’; een eigentijdse verbeelding van een eeuwenoude traditie.

Kaas

TIP! Woerden is een charmante vestingstad middenin het Groene Hart. Combineer je museumbezoek met een uitstapje in dit oer-Hollandse landschap. Of met een bezoek aan het Kaaspakhuis met een ‘Koe en Kaas-arrangement’.

Zie www.stadsmuseumwoerden.nl voor meer informatie en openingstijden