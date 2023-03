Inwoners van de stad Utrecht lenen veel hogere bedragen dan gemiddeld in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. Utrechters die in 2022 een lening afsloten, leenden gemiddeld 15.363 euro. Dat is 15 procent meer dan de gemiddelde Nederlander. Die leende 13.595 euro vorig jaar. In Utrecht werd hiermee zelfs het hoogste bedrag geleend van de 10 grootste steden in Nederland.

Utrechters lenen vaker voor verbouwing en vakantiehuis

“We bekeken ook voor welke doelen mensen uit Utrecht een lening afsloten”, vertelt financieel expert Amanda Bulthuis van Geld.nl. “Hierbij blijkt dat Utrechters relatief vaker geld lenen voor een verbouwing. 16,2 procent van de lening aanvragen uit Utrecht was voor dit doel, terwijl dat in heel Nederland 14,7 procent was.”

Tip! Geld lenen voor verbouwen in Utrecht? Als je geld leent voor een verbouwing is een persoonlijke lening vaak de beste keuze. De rente bij deze leenvorm is lager dan bij een doorlopend krediet en de rente is aftrekbaar als je de persoonlijke lening gebruikt voor de verbouwing van je eigen woning.

Ook leenden inwoners van Utrecht vaker voor recreatiewoningen. Maarliefst 9 procent leende voor dit doel, terwijl in heel Nederland ‘slechts’ 2 procent dat deed.

Geld lenen in Utrecht het vaakst voor auto

Toch leenden de meeste Utrechters in 2022 voor een auto. 22 procent van de lening aanvragen uit de stad Utrecht was voor het financieren van een auto. In heel Nederland is dat 28 procent, een stuk meer. “Dat Utrechts minder vaak lenen voor een auto, komt waarschijnlijk doordat het autobezit in Utrecht relatief laag is”, voegt Bulthuis toe.