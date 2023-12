Gezocht: Administratief Medewerker (0,2 FTE) bij digital marketingbureau Sipr

Hee, jij daar! Ben jij op zoek naar een administratieve functie bij een leuk bedrijf? Lees dan snel verder, want wij hebben een interessante vacature voor jou bij Sipr. We hebben namelijk plek voor een:

Administratief medewerker

Als administratief medewerker ga je bij ons aan de slag met verschillende administratieve taken. Wat houdt dat in?

Je verwerkt onze inkoopfacturen en houdt ze overzichtelijk

Je verstuurt onze verkoopfacturen en volgt ze op als dat nodig is

Je houdt onze CRM-database up-to-date

Je zorgt dat onze boekhouding goed op orde is

Je zet betalingen klaar bij de bank en onderhoudt het contact

Je regelt alles rond onze omzetbelasting

Geen zorgen dat je alles alleen moet doen, want natuurlijk heb je tijdens je werk ook contact met onze accountant en salarisadministratie om alles in goede banen te leiden.

Naast de boekhouding ondersteun je ons ook in de projectadministratie. Hierbij houd je je bezig met het registreren van uren, het opzetten van offertes, het controleren van de projectadministratie en het archiveren van documenten.

Je komt terecht in een dynamisch team waarin samenwerken centraal staat. Het betreft een functie voor 0,2 FTE (8 uur per week), met flexibele werktijden. Onze locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Over sipr



Sipr is een digital marketingbureau, gevestigd in Utrecht. Met behulp van creatieve concepten, waardevolle data-analyses en voortdurende monitoring vinden we nieuwe mogelijkheden in de doelgroepen en markten. Zo helpen we onze klanten keer op keer bij mooie online campagnes. Dit doen wij voor klanten als Aedes, Statkraft, Triodos Bank en Batavialand.

Dus, ben jij enthousiast, nauwkeurig en heb je affiniteit met administratieve werkzaamheden? Solliciteer dan nu en wie weet verwelkomen wij jou binnenkort als onze nieuwe Administratief Medewerker!

Stuur je sollicitatiebrief en CV naar [email protected]. We kijken uit naar je reactie!