Gezocht: Kandidaten Toegankelijkheidsprijs 2022

Is iedereen welkom in uw organisatie of onderneming? Ook mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking? Super, dan maakt u kans op de jaarlijkse Toegankelijkheidsprijs.

Ga naar www.utrecht.nl/toegankelijkheidsprijs om uw organisatie aan te melden. Dit kan tot en met 31 mei 2022. Een andere organisatie aanmelden mag natuurlijk ook.

Doe mee en meld uw organisatie aan.

Prijswinnaar 2021

De BuurtBand van het ‘Fort van de Verbeelding’ won vorig jaar de eerste prijs. Peter de Boer van het Fort: “Bij ons kan iedereen meedoen. Of je nu nog nooit muziek hebt gemaakt of de beste muziekprof van het land bent. Of je oud bent of jong. Met of zonder beperking. Het Fort ademt hoe de stad wil zijn. Voor en met iedereen. In De BuurtBand zie je dat ook zo mooi.”

Wat is de Toegankelijkheidsprijs?

De Toegankelijkheidsprijs is de gemeentelijke prijs voor organisaties in de stad die ervoor zorgen dat Utrecht een stad is waar iedereen zich welkom voelt. De organisatie die het beste toegankelijk is, wint.

Subsidie toegankelijkheid in 2022

Wilt u ook aan de slag met toegankelijkheid. Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Bijvoorbeeld voor een training voor het personeel, het drempelvrij maken van de website of een kleine verbouwing. Kijk hiervoor op www.utrecht.nl/toegankelijkeorganisaties.