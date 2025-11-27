Gezocht: nieuwe leden voor Cliëntenplatform Participatiewet Utrecht: ‘Help mee het uitkeringssysteem te verbeteren’

Wil jij graag met de gemeente in gesprek om zaken rond een bijstandsuitkering beter te regelen? Dat kan! Het Cliëntenplatform Participatiewet Utrecht (CPU) zoekt nieuwe leden. De cliëntenraad helpt mensen die een uitkering of andere ondersteuning krijgen via de Participatiewet, die bedoeld is om mensen te helpen (weer) aan het werk te gaan.

Met een groep van twaalf vrijwilligers laat het CPU de stem horen van mensen die gebruikmaken van de Participatiewet. Dat doet de cliëntenraad elke maand in een overleg met de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Utrecht. “We zijn een mix van ervaringsdeskundigen en professionals”, zegt voorzitter Saskia Brandewijn. Ook zij heeft vroeger een bijstandsuitkering gehad. “Op dit moment zouden we ook graag professionals aan willen trekken als nieuwe leden.”

Volgens Saskia is het belangrijk dat mensen die zelf in de bijstand zitten – of daar recent in hebben gezeten – onderdeel zijn van het CPU. “Bij de gemeente werken gedreven ambtenaren, maar zij weten niet altijd wat de knelpunten zijn”, legt Saskia uit. Dat geldt ook voor de uitwerking van het beleid van de gemeente. “Wij helpen om die belangrijke signalen uit de samenleving bij de gemeente te krijgen. We adviseren over wat voorrang moet krijgen.”

Regels versoepelen

Het CPU stelt dat dingen goed gaan, maar zeker niet alles. Mensen krijgen bijvoorbeeld onduidelijke of geen informatie, hun situatie wordt niet goed begrepen of het verrekenen of stopzetten van de uitkering gaat verkeerd.

Ook Saskia heeft daar een slechte ervaring mee. “Als je per ongeluk te veel bijstand ontvangt, wil de gemeente dat natuurlijk terug. Ik ontdekte dat ik € 200 per maand te veel kreeg. Ik had geen recht op dat geld en meldde dat bij de gemeente. Een jaar later kreeg ik een brief: ik moest € 1100 terugbetalen.”

In één klap was ze een tijd lang een kwart van haar inkomen kwijt. “Het was een fout van de gemeente, maar ik zat met de gebakken peren.” Gelukkig wil de gemeente de regels rondom terugvordering aanpassen, legt Saskia uit. “Dat gaan ze nu verzachten. De periode waarover de gemeente geld kan terugvorderen, wordt verkort: van zes naar twee maanden. Als iemand geen blaam treft, is twee maanden meer dan genoeg. Ook hierover adviseert het CPU.”

‘Het systeem verbeteren’

In de tijd dat Saskia zelf een uitkering ontving, liep het niet altijd van een leien dakje. “Ik wil niet dat anderen dit ook overkomt. Met het CPU zorgen we dat het beleid van de gemeente past bij de wereld van de mensen om wie het gaat.”

Als ervaringsdeskundige wil Saskia geen onderdeel worden van het systeem. “Ik wil helpen het systeem te verbeteren. Ik wil met mijn poten in de klei staan. Wat speelt er in de stad?”

Wat ga je doen als CPU-lid? Je verzamelt, samen met de andere raadsleden, zaken waar mensen met een bijstandsuitkering tegenaan lopen;

Je neemt deel aan vergaderingen met het CPU en met mensen van de gemeente en bereidt die voor;

Je bedenkt hoe je zoveel mogelijk mensen met een bijstandsuitkering in Utrecht kunt bereiken. Wat krijg je ervoor terug? Een vrijwilligersvergoeding;

Een laptop om op te werken (als je die niet hebt);

Als dat nodig is: cursussen over de Participatiewet, teambuilding, etc. Wat vragen wij van jou? Jij houdt je als professional bezig met thema’s rond de Participatiewet; Je bent ervaringsdeskundige, d.w.z. je maakt gebruik van de Participatiewet; Je bent bereid om 2-3 uur per week te besteden aan het CPU;

Je toont initiatief, bent bereid te werken aan oplossingen en blijft niet hangen in klachten.

Meer weten of aanmelden? Neem dan contact op met Lindy Brouwer: l.brouwer@clientenplatformutrecht.nl. Of bezoek de website: www.clientenplatformutrecht.nl