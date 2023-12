Gezocht: Zelfstandig werkend kok

Wil jij in een overzichtelijke keuken werken met uitzicht op het water? Heb jij zin om te knallen en kwaliteit te leveren aan de pas? En neem je iedereen in je enthousiasme mee in de keuken en ben je zelf ook bereid om nog wat verder te leren? Dan zou het tof zijn om jou binnenkort in onze keuken te zien shinen bij Camping Ganspoort! Wat krijg je van ons? Salaris conform Horeca CAO schaal VI1 (maximaal €2.813 bruto obv full-time contract)

Werken in een jong en dynamisch team op een hele duurzame plek

Heldere werkafspraken

25 vakantiedagen

8% vakantiegeld

Feestdagen 100% tijd-voor-tijd

Meerdere trainingen per jaar

Gastenlijstmogelijkheid bij onze buren En wie ben jij? Als Zelfstandig werkend kok ben jij de motor in onze keuken. Jij kent alle recepturen uit je hoofd maar je kunt ook soms flexibel buiten de kaart koken. Die gerechten vallen onze chef-kok op waardoor je mede met hem de kaart voor het nieuwe seizoen bepaalt. Je houdt ervan om lekker door te werken; je “leest” de avond gemakkelijk en weet dat een goede communicatie met de bediening de sleutel is naar een succesvolle lunch of avond. Keukenhulpen kunnen onder jouw vleugels verder komen in het vak, jij geeft ze de ruimte en zorgt dat ze de discipline van de keuken onder de knie krijgen. Dat doe je met een prettige manier van communiceren en met zorg voor een veilige werksfeer. Door goede administratie van product en waste zorg je dat bestellen eenvoudig blijft en dat je inzicht blijft houden in je marges en voorraden. Wat we nog meer van je verwachten?: Je bent een stabiele kracht waar we op kunnen bouwen

Je hebt goede warenkennis en koken is je tweede natuur

Je bent graag in de zaak, liefst minimaal 27 uur per week (3 diensten)

Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met werken in vergelijkbare functie

Je kunt goed communiceren in het Nederlands

Je bent bekend met HACCP, Sociale Hygiene en BHV

Je hebt minimaal MBO-4 werk- en denkniveau Zie je het wel zitten? Stuur dan gauw een sollicitatie met je CV naar Jorn via [email protected]. Heb je nog vragen? Stuur ons je telefoonnummer en we bellen je terug! Bezoek www.ganspoort.nl voor meer informatie Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

