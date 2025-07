GIDS: Maakt je auto vreemde geluiden? Hier is de lijst met alle geluiden, oorzaken en oplossingen

Vreemde geluiden uit je auto kunnen behoorlijk verontrustend zijn en wijzen vaak op een onderliggend technisch probleem. Deze gids helpt je om specifieke geluiden te herkennen, de oorzaken te achterhalen en passende oplossingen te vinden, zodat je snel weer veilig en zorgeloos kunt rijden.

Ratelen en stotteren tijdens het starten

Iedere automobilist kent het gevoel wel: je draait de sleutel om, start de motor en plotseling klinkt er een geluid alsof er onder de motorkap een oude koffiemolen staat te ratelen. Zo’n geluid kan wijzen op versleten bougies. Vooral als het gepaard gaat met stotteren of ploffen wanneer je gas geeft, duidt het op ontstekingsproblemen door versleten of vervuilde bougies. Geen paniek, bougies vervangen is relatief eenvoudig.

Met online platformen zoals Autoparts24 vind je snel en voordelig kwalitatieve componenten. Autoparts24 is een online marktplaats gespecialiseerd in sloop onderdelen, waar je eenvoudig onderdelen kunt zoeken, vergelijken en aanschaffen.

Grommend geluid tijdens accelereren

Wanneer je bij het accelereren een diep, grommend geluid onder je stoel hoort, dan is er mogelijk een lek of scheur in je uitlaatsysteem. Hoewel sommige automobilisten denken dat een lawaaiige uitlaat vooral indruk maakt, is het volgens Firestone een serieuze veiligheidskwestie, omdat koolmonoxide ongemerkt de cabine kan binnendringen. Dit vraagt om directe aandacht; uitlaatonderdelen vervangen is noodzakelijk en goed zelf te doen.

Schrille schreeuw bij het remmen

Hoor je tijdens het remmen telkens een schrille schreeuw of een metaalachtige krassende toon, dan zijn waarschijnlijk je remblokken versleten. Zodra je het metaal-op-metaal geluid hoort, zijn ze echt helemaal op. Remblokken vervangen is een routineklus voor elke garage, maar je kunt ook zelf de benodigde materialen aanschaffen en installeren.

Pieptoon bij het starten

Een plotselinge, doordringende pieptoon onder je motorkap bij het starten wijst meestal op een versleten multiriem. Deze riem drijft belangrijke accessoires aan zoals dynamo en stuurbekrachtiging. Blijft dit geluid tijdens het rijden aanhouden, dan is onmiddellijke actie vereist voordat de riem breekt en je auto onderweg stil komt te staan.

Brommend geluid van de wielen

Bij draaiende wielen die een brommend of laag zoemend geluid produceren, denken automobilisten soms dat het om normale rolgeluiden van banden gaat. Toch wijst een laag, aanhoudend gebrom vaak op versleten wiellagers. Dit probleem negeren leidt uiteindelijk tot een geblokkeerd wiel – iets wat absoluut voorkomen moet worden.

Klikgeluid tijdens scherpe bochten

Tijdens scherpe, lage snelheidsbochten duidt een duidelijk hoorbaar klikgeluid meestal op versleten homokinetische koppelingen (CV-gewrichten). Vooral als je regelmatig in de stad rijdt, kunnen deze onderdelen slijten. Een CV-gewricht vervangen voorkomt ernstigere schade en houdt je auto veilig op de weg.

Klappend geluid vanuit banden

Wanneer je banden een klappend of bonkend geluid produceren dat toeneemt met snelheid, kijk dan snel naar mogelijke schade of onderspanning. Volgens recente RDW-cijfers rijdt ongeveer 30 procent van automobilisten met onjuist opgepompte banden. Als je vermoedt dat een band leegloopt, stop dan onmiddellijk en onderzoek het probleem.

Kreunend stuur bij draaien

Het stuur dat zwaar aanvoelt en tijdens het draaien een jankend of kreunend geluid produceert, kan wijzen op versleten stuurpomp of te weinig stuurbekrachtigingsvloeistof. Een gebrek aan vloeistof zorgt ervoor dat de pomp droogloopt en uiteindelijk defect raakt. Controleer daarom regelmatig het vloeistofpeil en vul bij indien nodig.

Sissend geluid onder de motorkap

Hoor je een sissend geluid van onder de motorkap zodra de motor draait of net is uitgeschakeld, dan wijst dit vaak op een lekkage van koelvloeistof of vacuümleidingen. Dit geluid klinkt misschien onschuldig, maar koelvloeistoflekken leiden snel tot oververhitting en motorschade. Direct repareren is de boodschap.

Zware dreun bij lage snelheden

Bij lage snelheden en vooral bij drempels een zware dreun horen, wijst op versleten schokdempers of andere ophangingscomponenten. Dit voelt als ’n hoop gedoe, maar vroegtijdige vervanging voorkomt grotere reparaties en kosten.

Tikkend geluid na motor uitschakelen

Soms hoor je bij stationair draaien of na het uitschakelen van de motor een zacht tikkend geluid. Hoewel dit meestal geen probleem vormt, duidt aanhoudend luid klikken mogelijk op lage oliedruk of zelfs olieschaarste. Controleer regelmatig je oliepeil om ernstige motorschade te voorkomen.

Dreunend geluid op de snelweg

Op de snelweg valt het misschien op dat je auto steeds luider gaat dreunen, vooral bij lichte bochten naar links of rechts. Dit wijst vaak op problemen met differentieel of wiellagers. Het geluid verandert soms subtiel bij wisselen van rijstrook. Dit mag je niet negeren – direct onderhoud is hier belangrijk om erger te voorkomen.

Plotselinge knal uit de uitlaat

Ook een plotselinge harde knal uit de uitlaat met daarbij mogelijk vuur of rook kan behoorlijk schrikken zijn. Deze zogenaamde backfire duidt op onverbrand mengsel in de uitlaat, vaak door problemen met katalysator of brandstofmengsel. Diagnostiek door een ervaren monteur kan snel duidelijkheid geven.

Of het nu gaat om een rammelende uitlaat, kreunende stuurpomp, brommende wiellagers of een piepende multiriem; luister naar je auto, neem geluiden serieus en grijp tijdig in. Regelmatig preventief onderhoud en een scherpe luisterhouding tijdens dagelijkse ritten voorkomen grotere problemen en houden je veilig en comfortabel op weg.