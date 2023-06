Goed nieuws nieuwbouwplan De Nieuwe Defensie te Utrecht: Blok 3A gegund

Bouw 98 woningen start in oktober 2023



Amsterdam, 15 mei 2023 – Goed nieuws voor woningzoekenden in Utrecht. Nadat recent is gestart met de bouw van 143 sociale huurwoningen in Blok 5 heeft BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling nu ook de 98 woningen in Blok 3A in stadskwartier De Nieuwe Defensie gegund zodat in oktober dit jaar gestart wordt met de bouw. Regiodirecteur Peter van Oeveren (BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling) en directeur Jeroen Heijdra (Era Contour) hebben onder toeziend oog van wethouder Eelco Eerenberg (Ruimtelijke Ontwikkeling, Onderwijs en Volksgezondheid) de aannemingsovereenkomst tussen partijen ondertekend.

Blok 3A

Het zojuist gegunde gebouw met 98 woningen bevat een diversiteit aan woningtypes gelegen aan het Merwedekanaal. BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van de hele nieuwe groene en gezonde stadswijk in Utrecht. Een plek waar nog ruimte is voor groen en spelen in de stad, zowel in de directe omgeving van de woning, als in het park aan het Merwedekanaal. Een buurt met een stedelijke sfeer, maar ook met een menselijke maat en schaal die zo herkenbaar is voor Utrecht.

Fasering bouwblokken

Er komen aan de rand van de Utrechtse binnenstad in totaal 950 woningen waarvan de eerste 100 (Blok 1a) al zijn opgeleverd en worden bewoond.

Er zijn 191 woningen in aanbouw (Blok 2 en Blok 1b) waarvan de oplevering in Q4 2023 start. De wijk krijgt daarmee al steeds meer vorm. Daarnaast is 9 mei jl. gestart met de bouw van 143 sociale huurwoningen voor woningcorporatie Woonin (Blok 5). ERA Contour is de aannemer, betrokken architecten zijn: ANA, CROSS architects, INBO en MLA+.

De Nieuwe Defensie.

Hier ontstaat een stadse buurt met rust én reuring, op steenworp afstand van alle voorzieningen, het historische centrum en het station. De woningen zijn bedoeld voor een gemengd publiek. Op de locatie aan het Merwedekanaal worden koopwoningen, sociale huurwoningen, middel dure huurwoningen en betaalbare koopwoningen tot de NHG-grens gerealiseerd.

Open Huis

Op 17 juni organiseren we vanaf 11:00 uur tot en met 13:00 uur een open huis waarbij enkele woningen opengesteld zijn. Interesse? Kom langs.