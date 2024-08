Gratis maïsdoolhof bij Steck weer open

Op 1 augustus gaat het maïsdoolhof bij tuincentrum Steck in Overvecht weer open! Verdwaal, ren, speur en ontdek. Hoe snel vind jij de uitgang? Da’s nog niet zo makkelijk als je tussen de maïsplanten staat: moet je hier rechts, links of rechtdoor? Of moet je terug? Ga op avontuur!

Startpunt

Kom je Steck binnen, dan begint het speuren meteen: je volgt de maïskolfjes op de vloer tot je aankomt bij tuincafé Noordertuin. Hier meld je je aan. Daarna mag je gratis het maïsdoolhof in. Wie dat wil, krijgt een speuropdracht mee om het nog spannender te maken.

Spelen, speuren en klimmen

Vanaf Noordertuin loop je zo naar het maïsdoolhof. Het speuren kan beginnen! Wil je eens een kijkje over het maïsdoolhof van bovenaf (en misschien even spieken naar de uitgang)? Klim op de uitkijktoren en geniet van het uitzicht. Even uitrusten doe je op een van de rustplekken.

Tekst loopt door onder de foto

Popcorn en limonade

Heb je de uitgang ontdekt? Dan heb je misschien een lekkere trek gekregen. En wat past er nu beter bij een maïsdoolhof dan popcorn? Alle jonge speurders worden getrakteerd op een zakje verse popcorn en een glas limonade bij tuincafé Noordertuin. Hier kun je ook terecht voor de lekkerste taarten, lunches, koffie, thee en nog veel meer.

Meer info

Vanaf donderdag 1 augustus is het maïsdoolhof open tijdens de openingstijden van Steck. Reserveren is nu niet nodig. Om gratis gebruik te maken van het maïsdoolhof hoef je alleen Vriend van Steck te worden. Dat kost niets en daarmee krijg je ook nog eens extra voordelen bij Steck. Check voor je bezoek de website van Steck voor actuele informatie over openingstijden.

Steck

Gageldijk 3

www.steckutrecht.nl