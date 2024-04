Gratis naar het Galalalalaaa

Om iedereen te bedanken die bij ons op het podium staat en in de zaal zit, geven wij gratis kaarten weg voor het Galalalalaaa: een jubileumvoorstelling ter ere van ons 35-jarig bestaan. Het gala is ons cadeau aan Utrecht. En jij bent van harte uitgenodigd om op 25 mei 2024 langs te komen.

Het Gala-lalalaaa!

Ga lekker zitten in de zaal en kijk naar de magie van theater en dans, luister naar muziek en gesproken gedichten en geniet van een vrolijke show in de stijl van circus! Het Galalalalaaa is een spectaculair feest dat onze amateurkunstenaars in de spotlights zet. We presenteren een prachtige mozaïekvoorstelling, waarin je optredende artiesten ziet fonkelen en schitteren. Deze voorstelling laat zien waar ZIMIHC voor staat: er zijn grote gezelschappen en hele kleine acts, kinderen uit de wijken, bejaarden die al lang met elkaar zingen, queer artiesten, talenten en opkomers en nog veel meer! En ze vormen met elkaar gelegenheidsgroepen die dans, toneel, muziek en andere kunstvormen in elkaar laten overvloeien. Laat je betoveren door het plezier dat van het podium spat en ervaar momentjes van geluk door deze unieke voorstelling onder regie van Paul Feld en Mystha Mandersloot.

Dress code?

Het Galalalalaaa is een knipoog naar een normaal gala. Bij ZIMIHC hoef je geen driedelig pak aan of je te hijsen in black tie. Trek gerust een outfit aan waarin je je goed in voelt. Wel is het leuk als je daarbij aan de jaren ’90 denkt – de periode waarin ZIMIHC de eerste stappen als organisatie maakte. Dus haal je spijkertuinbroek uit de kast, leen die geblokte Teleac-trui van je tante of trek je trainingspak aan: het maakt allemaal niet uit, als je er maar bij bent!

Deze gratis avond is leuk voor iedereen, dus kom vooral kijken. We vieren ons jubileum graag met jou.

De kaarten gaan hard, dus zorg dat je snel een plekje bemachtigt! Meer informatie en kaarten vind je hier: https://www.zimihc.nl/agenda/galalalalaaa/.

Galalalalaaa: 35 jaar ZIMIHC!, zaterdag 25 mei 2024, 20:00 in ZIMIHC theater Stefanus.