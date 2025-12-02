Gratis schaatsen bij U on Ice op het Jaarbeursplein!

Van 8 t/m 26 december verandert het Jaarbeursplein in een sfeervol winterdorp vol ijspret! Het gratis winterevenement U on Ice heeft een grote schaatsbaan met curlingzone en een avontuurlijke slingerroute voor extra schaatsplezier.

Schaatsen en borrelen in hartje Utrecht

Utrecht maakt zich op voor een winterse belevenis in hartje stad: U on Ice. Het Jaarbeursplein wordt bijna drie weken lang omgetoverd tot een sfeervol winterdorp. De toegang is volledig gratis. Of je nu komt schaatsen, borrelen of gewoon de sfeer proeven: U on Ice is in december dé ontmoetingsplek van Utrecht.

Slingerroute en curlingplezier

Midden op het plein komt een indrukwekkende ijsbaan van 30 bij 15 meter. De avontuurlijke slingerroute maakt het schaatsen extra leuk voor iedereen die wel van een uitdaging houdt. Voor kinderen zijn er speciale schaatshulpjes aanwezig. Zo kan echt iedereen zorgeloos de baan op. Natuurlijk is er ook een speciale curlingzone waar vrienden, families en collega’s elkaar kunnen uitdagen.

Warm welkom in het Polar Pavilion

Bezoekers beginnen hun winteravontuur in het glazen Polar Pavilion, waar warme lekkernijen, een knus interieur en gratis te lenen schaatsen klaarstaan. Via een brug wandel je vervolgens naar Winter Island: een sfeervol pop-upeiland vol zitplekjes, een terras en gezellige winterdecoratie.

Het absolute hoogtepunt is de Snow Globe Dome, een glazen koepel met 360° uitzicht over de ijsbaan. Deze unieke plek is exclusief te reserveren voor kerstborrels, zakelijke bijeenkomsten of bijzondere teamuitjes.

Winterdorp midden in de stad

Wie liever aan de kant blijft, warmt zich aan chocolademelk, glühwein of andere winterse hapjes. Het plein is ingericht met houten loungebanken, statafels en schapenvachten, waardoor het direct aanvoelt als een knusse winterscene.

Praktische informatie

Datum: 8 t/m 26 december 2025

Locatie: Jaarbeursplein, Utrecht

Openingstijden: Ma–vr: 12.00–20.00 uur Weekend: 10.00–20.00 uur

Toegang & schaatsen lenen: gratis

Meer info: uonice.nl

Cadeau aan de stad

U on Ice is een initiatief van de ondernemers rond het Jaarbeursplein en de Graadt van Roggenweg, mede mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds Utrecht. Met dit winterdorp geven zij de stad een warm cadeau: een plek waar bewoners, bezoekers en werkenden samen kunnen genieten van winterpret in de open lucht.