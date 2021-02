Groen, dorps en gezellig wonen

Wonen in De Erven betekent ruim, landelijk en duurzaam wonen in een nieuw dorp aan de Lek, een plek waar je je thuis voelt. Hier zoek je de gezelligheid van je buren op tijdens een buurtbarbecue en leen je nog ‘gewoon’ een kopje suiker bij elkaar. De Erven is een ideale wijk waar je elkaar ontmoet in één van de vele open plekken, of juist geniet van een kopje koffie op je eigen terras. Schuif jij hier binnenkort aan?

Zo kun je wonen in De Erven

De Erven fase 4b staat garant voor ultiem rustig wonen, maar wel met de voorzieningen van Het Dorpshart en Vianen om de hoek. Er komen 38 woningen in deze fase, verdeeld over tussen- en hoekwoningen, vrijstaande woningen en twee-onder-een-kap­woningen. De kwaliteit van wonen en leven staat hier centraal en met woonoppervlaktes van circa 128 tot circa 190 m² bieden de woningen ook de ruimte voor al jouw woonwensen.

Mooie materialen

Binnen De Erven fase 4 wordt gebruik gemaakt van verschillende, mooie materialen. Prachtige houten constructies, rietgedekte kappen, gemêleerde bakstenen en antraciete dakpannen zorgen voor een vriendelijke en chique uitstraling. Het levert De Erven een speels en gevarieerd beeld op waar je graag thuiskomt.

Eindelijk de ruimte

De woningen bieden je volmaakt wooncomfort in een prachtige verschijningsvorm. De heerlijke brede en diepe tuinen geven je de ruimte voor lange zomeravonden met vrienden en familie. Maar ook de kinderen zijn hier helemaal in hun element. Een fijne tuin om te spelen én een avontuurlijke speelplek direct naast de woningen of in de buurt. Kortom, eindelijk de ruimte!

Compleet en comfortabel

Achter de fraaie en stijlvolle voorgevels gaat een zee aan ruimte en comfort schuil. Zo worden alle woningen voorzien van een stijlvolle keuken, inclusief apparatuur. Tijdloos en elegant, waarbij enkele woningen zijn voorzien van een kookeilend. Ook wat betref de badkamer is het niveau hoog. Luxe sanitair van Villeroy&Boch, kranen van Handgrohe en de vloer en wanden afgewerkt met fraaie tegels van Mosa.

Slim wonen is duurzaam wonen

De Erven fase 4 combineert landelijke architectuur met veel groen en een zeer energiezuinig verwarmingssysteem dat gebruik maakt van bodemenergie en alleen stroom en dus geen gas verbruikt. Bovendien wekken de woningen hun eigen groene stroom op met behulp van zonnepanelen. De woningen worden verwarmd met vloerverwarming, comfortabel warm in de winter en verkoelend in de zomer.

Wil jij binnenkort in aanmerking komen voor een woning in De Erven fase 4? Geef dan nu alvast jouw voorkeuren door, want de verkoop start sneller dan je denkt!