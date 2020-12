Haal de horeca in huis – Kerst in Utrecht 2020

De Utrechtse horeca heeft, zoals we inmiddels van ze gewend zijn, de meest lekkere, creatieve en gezellige manieren bedacht om kerst bij jou thuis te verzorgen. En ach, met z’n tweeën kerst vieren is misschien helemaal zo slecht nog niet.

Lichtjes in de boom, kaarsjes op tafel en je hoge hakken aan. Want als we niet naar het feestje kunnen, maken we het feestje zelf. Wij zetten een aantal Utrechtse horecaondernemers op een rij met hun innovatieve concepten voor thuis. Een volledig verzorgde culinaire kerst, zonder boodschappen of koken. Ho Ho Ho!

Kerst croquetten

Deze feestdagen kies je uit het grootste (mini)croquetten assortiment ooit van de Croquetten Boutique. Zelf meegenieten tijdens het diner? Bekijk dan de croquet gerechtjes, zij doen de voorbereiding en jij de finishing touch.

Croquetten Boutique

www.croquettenboutique.nl/kerst

Kerst met kaasfondue

Speciaal voor de kerstdagen heeft Bakkerswinkel Utrecht een extra luxe kaasfondue menu samengesteld, inclusief bijgerechten en dessert. Je kunt kiezen uit klassieke Zwitserse fondue, een licht-pittige blauwe kaasfondue of Hollandse kaasfondue op basis van bier en Hollandse kazen.

Bakkerswinkel Utrecht

www.bakkerswinkelutrecht.nl

Loft88 stopt kerst in een box

Loft88 biedt 2 te gekke Loft boxen samengesteld; de kerstbrunch box en de gourmette box. Beide zijn ook verkrijgbaar in een vegetarische variant. Ook aan de kids is natuurlijk gedacht! De boxen zijn al te bestellen door een appje te sturen naar 06-27184851.

Loft88

www.loft88.nl

Vroeg thuis tijdens kerst

Bij Vroeg is de keuze is reuze, want naast al het ambachtelijke lekkers uit de bakkerij, bestel je dit jaar voor de feestdagen ook bijzondere pakketten zoals de beroemde Vroeg brunch, een high-tea, een drie- of viergangen kerstdiner, borrelpakketten en heerlijke kerstwijnen.

Vroeg

www.vroeg.nl/webshop

Kerst is samen delen

Heb jij zin om je op een culinaire manier te laten verrassen? Dat kan perfect met het rijk gevulde 4-gangen ‘sharing’ menu van The Green House: 10 heerlijke gerechten met lokale producten, veel groente en kruiden uit eigen kas.

The Green House

www.thegreenhouserestaurant.nl

Een Kerstdiner voor jezelf, en een ander

Eigenaren van Landhuis in de Stad Klaas en Anna kwamen door het asielzoekerscentrum in de wijk op het idee mensen die geen verblijfsstatus hebben te helpen. Voor €32,50 bestel je een 3-gangenmenu voor jezelf én een maaltijd voor iemand die dat goed kan gebruiken.

Landhuis in de Stad

www.landhuisindestad.nl

Het lekkerste plantaardige kerstdiner ooit, bij jou thuis!

Waku Waku biedt twee hemelse 3-gangen boxen (Meetlove of cheesy) met simpele instructies voor het op de beste manier serveren van de gerechten op jouw kersttafel. Bestellen kan tot 21 december en je kunt het 23 of 24 december ophalen!

Waku Waku

www.wakuwaku.nl

Plantaardige junkfood

Heb jij ooit zo’n knappe KAPSALON gezien? Laagje voor laagje. Smaakje voor smaakje. Kleurtje voor kleurtje. Tadaaaaa, #foodporn en wat is nog het mooiste?? Alles. is.. VEGAN AS F#CK! Online bestellen of bellen.

Kapsalon Fabriek

www.thuisbezorgd.nl/www.ubereats.com

Brunchbox van de Camping

Camping Ganspoort bezorgd op1e en 2e kerstdag een speciale Kerst brunch Box voor 2. Voor €50 geniet van broodjes, diverse soorten beleg, (huisgemaakte) zoetigheden, quiche, nootjes, druiven en bonbons. Voor €10,- extra krijg je er een flesje bubbels bij!

Camping Ganspoort

www.campingganspoort.nl

Pak uit met Vandestreek bier

Kom jij de dag door met een heerlijke Playground non alcoholic IPA of knal je liever je weekend in met de Hazy Weekend – de New England IPA? Geniet van echt Utrechtse bieren uit de speeltuin van vandeStreek en bestel jouw favorieten in de bier webshop.

vandeStreek bier

www.vandestreekbier.nl/shop