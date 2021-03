Haal de horeca in huis – Pasen in Utrecht

De Utrechtse horeca heeft, zoals we inmiddels van ze gewend zijn, de meest lekkere, creatieve en gezellige manieren bedacht om Pasen bij jou thuis te verzorgen. Na het zoeken van alle paaseieren in en rondom het huis kunnen we lekker aan het Paasontbijt beginnen. We hebben wat heerlijke Paasboxen voor je op een rijtje gezet. Maak er een gezellig en smakelijk lang Paasweekend van!

I’m so EGGcited and I just can’t hide it…

Heb je ook zin om met de paasdagen uitgebreid te ontbijten of te brunchen? Wij hebben een Paasbox voor 2, gevuld met EGGciting Bagels & Beans producten. 3 Bagels die je naar hartenlust kunt beleggen met eiersalade, zalm, beenham, bacon, creamcheese en verschillende soorten toppings. 2 Flesjes zuurzak en als toetje 2 gele koeken (vegan). De box is makkelijk online te bestellen via bestel.bagelsbeans.nl bij een vestiging bij jou in de buurt (Amsterdamsestraatweg 302, Biltstraat 60, Catharijne Esplanade 10, Haroekoeplein 35, Hof van Bern 8 en Mariaplaats 48).

Bagels & Beans

diverse vestigingen, Utrecht

www.bagelsbeans.nl

Een feestelijk Pasen met Vroeg Thuis

Dit jaar vieren we Pasen anders dan anders. Thuis is de plek waar we met elkaar samenzijn en genieten van gezelligheid en lekker eten en drinken. Met ons Paasassortiment voor thuis haal je Vroeg in huis en geniet je van gerechten met warme smaken uit het seizoen. In een paar stappen zet je een heerlijke brunch high tea, borrel of compleet diner op tafel. De bestellingen dienen uiterlijk 48 uur voor de gewenste afhaaldatum besteld te worden. Fijne Paasdagen!

Restaurant Vroeg

Achterdijk 1, Bunnik

www.vroeg.nl

Vier Pasen met een Bakkerswinkel high tea

Bakkerswinkel Utrecht staat al jaren bekend om de uitgebreide high tea’s die zij serveren in hun gezellige werfkelders. Haal met Pasen die gezellige sfeer in huis met een high tea afhaalpakket. Dit pakket zit vol met huisgemaakte scones, taartjes, sandwiches, quiche en meer. Liever een uitgebreid ontbijt? Of ’s avonds genieten van een kaasfondue dinerpakket? Dat kan ook! Het complete menu bekijken en bestellen kan via: www.bakkerswinkelutrecht.nl. Let op, bestellingen voor Pasen kunnen uiterlijk donderdag 1 april geplaatst worden.

Wittevrouwenstraat 2, Utrecht.

www.bakkerswinkelutrecht.nl

Vier Pasen op Buitenplaats Doornburgh

Vier van vrijdag 2 t/m maandag 5 april de lente op Doornburgh! Het park aan de Vecht staat in bloei en de biggen en lammeren huppelen in de wei. Restaurant DeZusters biedt een paasbrunch aan, die online te bestellen is. Maak er een picknick van in ons park, te midden van de bloesem, of neem de brunch mee naar huis om samen aan tafel te eten. Drink koffie to go in het park en maak met de speciale wandelkaart een ommetje op de buitenplaats. De monumentale blikvanger tijdens je ontdekkingstocht: het achttiende-eeuwse hoofdhuis, dat fris in de lak staat.

Adres: Diependaalsedijk 17, Maarssen

Info: www.buitenplaatsdoornburgh.nl / www.dezusters.nl

Alles voor een heerlijke Pasen!

Van een complete brunch tot een uitgebreide borrel en van voorjaars ragouts tot verse soepen, we hebben alles voor een heerlijke Pasen. Natuurlijk met onze lekkerste croquetten. Meer informatie en bestellen? www.croquettenboutique.nl

Croquetten Boutique

Bakkerstraat 7, Utrecht

www.croquettenboutique.nl

Thuis uit brunchen met Metro

Van 1 tot en met 5 april is onze heerlijke Paasbrunch te bestellen via www.thuisuiteten.nl of als je komt afhalen via 030-307 3535. Maak thuis een feestje van deze dagen en geniet van allerlei Metro klassiekers aan tafel of lekker op bed! Tip; er is ook een uitbreiding voor de kleintjes, zo hebben zij hun eigen brunch en vermaak.

Metro City Kitchen

Jaarbeursplein 15

www.restaurantmetro.nl

Alleen, samen of met het hele gezin genieten van een heerlijk Paasontbijt? Maar geen zin om je Paasontbijt zelf te maken? Laat het bezorgen door de Frohmobiel! Froh biedt op Eerste Paasdag een Ontbijtbox geheel in het teken van Pasen en iets met ei!

Froh

Europalaan 2c, Utrecht

www.frohutrecht.nl

Lekkere brunchbox voor thuis van de camping

Camping Ganspoort bezorgt op 1e en 2e Paasdag een speciale Paasbrunch Box. Voor € 50 geniet je met zijn tweeën (of meer) van broodjes, diverse soorten beleg, (huisgemaakte) zoetigheden, quiche, nootjes, druiven en paaseieren. Voor € 5,- extra krijg je er een flesje bubbels bij de Paasbox.

Camping Ganspoort

Helling 87, Utrecht

www.campingganspoort.nl