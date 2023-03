Hallo! Ben jij onze nieuwe energiecoach?

Steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen. Dat is niet zo gek: alles is duurder geworden en de energierekening is fors gestegen. Energiebox en U Centraal binden samen de strijd aan tegen energiearmoede. Dit doen ze met een ‘energieteam’ waarin jij een rol kunt spelen!

Inwoners van Utrecht die energie willen besparen kunnen al sinds 2014 bij aankloppen bij Energiebox. Ze krijgen dan advies en – letterlijk – een box met energiebesparende producten. Maar deze tijd vraagt om meer hulp.

Rens Eijsink van U Centraal: ‘Om mensen in energiearmoede goed te helpen moet het mes aan twee kanten snijden: de uitgaven moeten omlaag maar we zien vaak dat er ook nog ruimte is om de inkomsten te verhogen. Samen met Energiebox bieden we middelen aan om energie te besparen. En via U Centraal onderzoeken we of mensen recht hebben op financiële voorzieningen en regelingen.’

Hoe doen jullie dat?

‘Energiebox en U Centraal hebben samen het ‘energieteam’ gevormd. Daarin spelen vrijwillige energiecoaches een belangrijke rol. Dit zijn mensen die zich graag inzetten op het gebied van energie besparen, en ook affiniteit hebben met geldzaken. Zij vormen een duo en gaan op afspraak langs bij mensen thuis. We doen dit nu een paar maanden en het werkt!’

Kun je een voorbeeld geven?

‘Onlangs waren onze vrijwilligers bij een gezin met één kind. Samen met de ouders is de inhoud van de energiebox, zoals aluminiumfolie voor de radiator en douchetimer besproken. We hebben ook tips gegeven hoe ze energie kunnen besparen. Vervolgens hebben we samen bekeken of ze geld mislopen vanwege regelingen of voorzieningen die nooit zijn aangevraagd.

Dit bleek het geval, ze hebben meteen energietoeslag aangevraagd. Omdat ze misschien nog wel recht hadden op méér zijn ze verwezen naar de Geldzaak. Daar bleek dat het gezin ook nog voor andere voorzieningen in aanmerking kwam. Ze waren zó blij! Onze vrijwilligers helpen mensen écht vooruit. Juist die combinatie van praktische hulp en inzicht in geldzaken zorgt dat mensen minder stress hebben. Ze krijgen weer grip op hun leven.’

Tekst loopt door onder de foto

Kleine moeite, warm gebaar

Wil jij inwoners van Utrecht helpen om door deze moeilijke tijd heen te komen? Als vrijwillige energiecoach bied je praktische hulp om energie te besparen met de gratis energiebox en help je zo nodig bij het aanbrengen van energiebesparende middelen. Daarnaast geef je tips over financiële voorzieningen en regelingen.

Om te zorgen dat jij je werk goed kunt doen, krijg je van Energiebox en U Centraal een cursus die ook interessant kan zijn voor jouw eigen thuissituatie.

Iedereen die interesse heeft in energiebesparing en graag met mensen in contact komt, is geschikt om als vrijwillige energiecoach aan de slag te gaan. Enthousiast geworden? En heb jij de komende maanden 2 uur per week tijd? Dan willen wij je heel graag leren kennen! Kijk hier voor meer informatie en aanmelden of bel met het energieteam op 06 – 10 78 11 54.