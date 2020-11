Hart voor hergebruik – nieuwe vlag siert de geven van het K.F.Hein fonds

Dit jaar ontwerpen zes kunstenaars/ontwerpers een vlag voor de gevel van het K.F. Hein Fonds. Grafisch vormgever Jorien Kooistra ontwerpt de zesde en laatste vlag. Zij werd voorgedragen door Marie-José Wessels. Haar ontwerp siert in november en december de gevel van het pand aan de Maliesingel.

Marie-José leerde Jorien jaren geleden kennen toen ze een bundel met gedichten van haar moeder samenstelde en de hulp van een grafisch vormgever nodig had. Toen ze door het K.F. Hein Fonds werd gevraagd iemand voor te dragen voor het ontwerpen van de vlag, vond ze dit passen bij iemand die grafisch werkt. ‘Omdat Jorien naast het ontwerpen en vormgeven ook veel werkt met stof vanwege haar kledingwinkel, vond ik haar hiervoor heel geschikt.’

Hoewel het voor Marie-José een logische keuze was, twijfelde Jorien in eerste instantie. ‘Ik heb Fine Art gestudeerd, maar ben afgestudeerd in de grafische kant. Ik ben gewend in opdracht te werken, dit is veel vrijer en meer autonoom.’ Maar toen het K.F. Hein Fonds belde, wist ze dat ze een ontwerp zou kunnen maken dat naadloos zou aansluiten bij haar werk als ontwerper en als eigenaar van de winkel. Haar principes over hergebruik van kleding en de herwaardering daarvan zouden een rol gaan spelen in het ontwerp.

Statement aan een vlaggenstok

In het ontwerp voor de vlag kiest Jorien voor een helder beeld. ‘Ik heb in het proces steeds dingen geschrapt tot voor mij de kern overbleef. Ik wilde dat het echt een autonoom, op zichzelf staand beeld zou worden.’ Hergebruik en recycling zijn actuele en urgente onderwerpen. Wat er misgaat in de kledingindustrie hoeft ze niet te vertellen, meent Jorien, dat weten mensen wel. Maar het belang van hergebruik en haar enthousiasme daarvoor, wil ze wel delen in het ontwerp. Op de vlag is een foto gedrukt van iemand die een spijkerbroek over het hoofd lijkt te willen aantrekken. De witte letters ‘Re’ verwijzen naar de recycling van kleding. De rode rok van de persoon op de foto maakt de link naar het klassieke kleurenpalet van de Nederlandse vlag compleet. Het beeld is in alle eenvoud ook vervreemdend. De spijkerbroek op het hoofd geeft de suggestie dat de foto andersom afgedrukt is: de broekspijpen zou je verwachten aan de onderkant. Het begin en het eind van het beeld, de boven- en de onderkant, zijn moeilijk te onderscheiden. Het refereert aan de circulaire beweging die ontstaat wanneer kleding wordt hergebruikt. Ook de vlag zelf moest natuurlijk bij dat concept passen. ’Dat het ontwerp op gerecycled materiaal gedrukt zou worden, was voor mij echt een vereiste. Anders zou het niet kloppen.’ Het is gedrukt op ‘Petflag’, 100% gerecycled materiaal gemaakt uit plastic flessen.

In 2020 viert de kunstcommissie van het K.F. Hein Fonds het 20-jarig bestaan met zes bijzondere kunstopdrachten. Zes kunstenaars en vormgevers uit de provincie Utrecht ontwerpen een vlag voor aan de vlaggenmast aan de gevel van het pand van het K.F. Hein Fonds aan de Maliesingel 28 te Utrecht. Vanaf januari is steeds een vlag gedurende twee maanden te zien. Bijzonder: de kunstcommissie selecteert de makers niet zelf, maar vraagt kunstenaars en vormgevers waar het fonds in het verleden mee gewerkt heeft om iemand voor te dragen om de vlag te ontwerpen.

Tekst geschreven door Jacomijn van Kempen – Lucyindelucht

