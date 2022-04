Heb jij affiniteit met koken en liefde voor het horeca vak? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Voor de catering op een schip, waar vluchtelingen onderdak krijgen, zijn wij opzoek naar een enthousiaste keukenhulp. Bij het ontbijt, lunch en het diner ondersteun je de chef-kok bij het bereiden van gerechten, het serveren hiervan en de afwas.

Functieomschrijving

Het is geen dag hetzelfde. Op de boot worden elke dag weer andere gerechten bereidt, in buffet vorm. Naast dat je dagelijks te vinden bent in de professionele keuken, help je ook mee in het serveren en presenteren van het buffet.

Je taken zullen o.a. zijn:

Werken in de keuken

(Voor)bereiding van gerechten

Bereiding en presentatie van gerechten

Uitgifte van gerechten

Het doen van de afwas

Functie-eisen

Wat heb je nodig:

Flexibele teamplayer;

Passie voor de horeca;

Passie voor eten en smaakbeleving

Werkt graag in teamverband

Wat bieden wij jou:

Enthousiaste collega’s;

Prettige werktijden, ’s Avonds vaak rond 19:00 vrij!;

Veel eigen verantwoordelijkheden;

Afwisseling in taken

Heeft deze vacature je interesse gewekt? Stuur dan je cv en motivatie naar ons op.

Soort dienstverband: Fulltime, Parttime, Tijdelijk, Stage, Onbepaalde tijd

Salaris: Vanaf €80,00 (bruto) per dag

Interesse ? Bel dan nu naar : 038-2001566