Heks laat kinderen verdwijnen aan de Straatweg!

Wat begon met een sympathieke competitie tussen de ondernemers, wie de engste/ mooiste Halloweenetalage kon inrichten, is inmiddels aan de Amsterdamsestraatweg uitgegroeid tot een waar spektakel. Dit jaar pakt ondernemersvereniging #ASW030 met een echt spookhuis!

Zaterdag 29 oktober is Praktijk Dom aan de Amsterdamsestraatweg 134 in Utrecht het decor, als spookhuis, voor een spannend Halloween verhaal. Officieel is Halloween pas 31 oktober maar deze zaterdag kan je al smikkelen van de “trick or treat” en griezelen in het spookhuis.

Lukt het jou om het verhaal op te lossen? Want waarom verdwijnen er toch zoveel kinderen op de Amsterdamsestraatweg rond eind oktober? Is er iets geheimzinnigs gaande? Ieder jaar strijkt er een heks neer op de Amsterdamsestraatweg. Ze is lelijk en oud, maar heeft een recept ontdekt waar ze een verjongingsdrank mee kan maken. Als ze die drinkt wordt ze mooi en jong. Het enige is, dat het drankje maar een jaar werkt. Dus ieder jaar moet ze opnieuw een drankje brouwen. Naast een heleboel ingrediënten moeten er ook kinderen meegekookt worden in het brouwsel. Hoe meer kinderen hoe jonger de heks wordt en hoe mooier. Dus ook dit jaar is ze weer terug om zo veel mogelijk kinderen te lokken om haar verjongingsdrank te maken.

Gaat het haar lukken zoveel mogelijk kinderen te laten verdwijnen dit jaar? Of lukt het jou om te ontsnappen aan de heks? Kom verkleed, misschien kan je de heks zo foppen. Voor een beetje licht in de duisternis krijg je een lampion mee, maar wees er snel bij want op is op! Om 15.00 uur gaat de deur open tot 18.00 uur. Voor jong en oud, dus zeker een bezoekje waard! Locatie: Amsterdamsestraatweg 134, Utrecht Voor meer informatie: ASW030.nl