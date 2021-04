Toen Destiny werd geboren was zij een gezonde baby. Toen ze echter vier maanden oud was kreeg Destiny epilepsie en belandde ze in het Wilhelmina KinderZiekenhuis (WKZ) in Utrecht. De artsen kregen haar epilepsie niet onder controle en wisten ook niet zo goed wat Destiny nou precies had.

De doctoren dachten aan het syndroom van West. Toen Destiny acht maanden oud was en nog steeds in het WKZ lag, kwam ze in een status epilepticus terecht waar ze niet uitkwam. Destiny werd in een coma gebracht en belandde op de IC.

De artsen stonden met de rug tegen de muur en wisten niet hoe ze Destiny uit die situatie moesten krijgen. Geen enkel medicijn werkte. We begonnen met een ketogeen dieet en na drie weken begon de epilepsie gelukkig iets af te nemen. Destiny had om het half uur een epileptische aanval. Elke week nam de epilepsie iets af en na tien maanden in het WKZ te hebben gelegen, mocht Destiny eindelijk mee naar huis. Nog steeds had ze veel last van epilepsie.

Toen Destiny vier jaar oud was, kregen we na veel onderzoek eindelijk te weten wat zij mankeerde. Destiny heeft het scn8a-syndroom. Ze kan daardoor niet praten, zitten, lopen of zelfstandig eten. Ze is voor 100 procent afhankelijk van mij, haar moeder.

Destiny is een super vrolijk kind. Ze lacht altijd en vindt het heerlijk om te wandelen of een dagje weg te gaan. Daarom zoeken we hulp om een rolstoelbus aan te schaffen voor Destiny, zodat ze heerlijk kan blijven genieten van alle uitstapjes die haar wereldje iets groter maken!