Help! Hoe kies ik de juiste badmode?

Als iemand weet hoe ingewikkeld het kan zijn om een goed passende bikini, badpak of lingerie te vinden (echt, ze bestaan!), dan is het Mary van Dinther van de Utrechtse zaak Mooi Lingerie wel. Toch is het volgens Mary echt mogelijk om op het strand en daarbuiten te schitteren, ongeacht wat voor figuur je hebt – we moeten alleen even weten hóe.

De bikini zoals we deze vandaag de dag dragen, is ontworpen door de Franse auto-ontwerper (!) Louis Réard. Het was een aanpassing op het tweedelige badpak van de Parijse modeontwerper Jaques Heim in 1932. Bij de aanpassing van Réard werd het broekje vooral kleiner waardoor de navel te zien werd – hét begin van een ware badmoderevolutie. Bij Mooi Lingerie is het resultaat te zien van deze jarenlange ontwerpsessies: prachtige en verfijnde badmode voor ieder silhouet.

Uiting van vrouwelijkheid

¨Bij beha´s vinden we het prioriteit nummer één, maar bij badkleding hechten veel vrouwen toch minder waarde aan een goede ondersteuning. Terwijl dat bij badmode net zo belangrijk is¨, zegt Mary. Samen met haar team runt ze al veertien jaar lang de Utrechtse speciaalzaak Mooi Lingerie in de Vinkenburgstraat.

Met veel deskundigheid en een grote liefde voor persoonlijke service vertelt Mary over de nieuwste collectie badmode en lingerie. Want prachtige lingerie die perfect zit, boost je zelfvertrouwen én geeft een goed gevoel over jouw vrouwelijkheid.

Deskundige lingeriestyling

¨Circa 80 procent van de vrouwen draagt een verkeerde maat¨, ziet Mary. ¨Zonde, want borsten die niet goed ondersteund worden, verliezen makkelijker hun vorm en stevigheid. En niet onbelangrijk: een pasvorm die perfect bij je lichaam past, maakt meteen slanker.¨ Dat kan enkel als je beha of bikinitop perfect is aangepast aan je figuur en het effect dat je zoekt.

Daarom is professioneel maat- en stylingadvies zo belangrijk. ¨Omdat bij ons veel verschillende merken verkrijgbaar zijn, zoals Prima Donna en Marie Jo, hebben we voor iedere vrouw, voor elk figuur en voor elk moment de juiste beha of badmode¨, aldus Mary. ¨In een rustige, fijne atmosfeer nemen onze stylisten de tijd voor je, en geven ze tips welke modellen het best bij je passen.¨ Check jouw maat dus regelmatig, of, beter nog, laat je adviseren door een lingeriespecialist. En daar bedoelen we niet jouw partner mee 😉

Uitgebreide collecties

De badmode van 2022 kenmerkt zich vooral door een uitgebreid kleurenpalet, mooie prints, en speelse accenten. Subtiele kleurtinten zoals verfijnd blauwgroen, roze of frisgeel regeren de collecties. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Niet alleen voor soorten topjes, maar ook bikinibroekjes zijn in veel verschillende modellen te krijgen. Kies je voor een wat meer sexy uitstraling met een hoog uitgesneden broekje, of liever voor een taillebroekje? Als het aankomt op badmode is er zowel in soorten als in kleuren en prints voor ieder wat wils. Badpak of bikini, jij beslist. Eén ding is zeker: met de prachtige collecties van Mooi Lingerie schitter jij op het strand én daarbuiten.