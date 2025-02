Help, ik moet mijn VCA-diploma halen!

Ben je op zoek naar een leuke baan in de bouw, elektrotechniek of de transportsector? Dan ben je in de vacatures vast al meermaals op het begrip ‘VCA’ gestuit. Een VCA-diploma is niet wettelijk verplicht, maar toch willen veel werkgevers dat je dit diploma hebt. Begrijpelijk, want medewerkers met een VCA-certificaat weten hoe ze zo milieuvriendelijk en veilig mogelijk kunnen werken. Ga je de stap nemen om je VCA-diploma te halen? Geen zorgen, je kunt dit! In dit artikel vertellen we je alles dat je wilt weten over het VCA examen behalen.

Wat is VCA en wanneer heb je het nodig?

VCA is een afkorting van ‘Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers’. In bepaalde sectoren zoals de bouw en transport kom je haast niet aan de bak zonder dit diploma. Er zijn verschillende soorten certificaten te behalen: VCA Basis (voor werknemers zonder leidinggevende bevoegdheden), VCA VOL (voor leidinggevenden) en VIL VCU (voor intercedenten).

Tip: volg een cursus

Ook al hoef je er geen jaren voor in de schoolbanken te zitten, de lesstof voor een VCA-certificaat is redelijk taaie kost. Veiligheid is dan ook een serieus onderwerp. Denk dus niet dat je dat examen in één keer gaat rocken zonder voorbereiding. Zoek een goede cursusaanbieder, het liefst eentje die werkt met e-learning. Dan kun je namelijk een groot deel van de lesstof thuis al doornemen in je eigen tempo. Let ook op of de cursusdagen op een locatie bij jou in de buurt worden gehouden. Een tip: het is ook mogelijk om een proefexamen af te leggen.

Hoe ziet de examendag eruit?

Ga je het VCA Basis-examen afleggen? Dan krijg je een uur de tijd om 40 vragen op een computer te beantwoorden. Je moet minimaal 64,5% van het totale aantal punten behalen en je ziet direct na afloop of je geslaagd bent. Voor VCA VOL krijg je 75 minuten en je moet 70 vragen beantwoorden. Ook hier moet je 64,5% van het totale aantal punten behalen om te slagen.

Tijdens het examen krijg je verschillende soorten vragen. Denk bijvoorbeeld aan meerkeuzevragen met een of meer juiste antwoorden, vragen waar je ja of nee op moet antwoorden en stellingen die je in de juiste volgorde moet zetten. Goed om te weten: bij veel aanbieders is het mogelijk om het examen in een andere taal af te leggen of om voor een voorleesexamen te kiezen.

Hoelang is jouw VCA-diploma geldig?

Ben je geslaagd? Gefeliciteerd! Je krijgt een certificaat en een (digitaal) pasje. Alle VCA-certificaten zijn tien jaar geldig. Na die periode doe je opnieuw examen. In de tussentijd zijn VCA-gecertificeerde werkgevers verplicht om je regelmatig bij te scholen over nieuwe wet- en regelgeving tijdens zogenaamde ‘toolboxmeetings’.