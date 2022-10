Help jij ‘n coronabooster te ontwikkelen?

UMC Utrecht onderzoekt in de klinische Valneva studie de werkzaamheid, veiligheid en verdraagzaamheid van het Valneva kandidaat-boostervaccin tegen COVID-19.

Dit vaccin is ontwikkeld volgens de klassieke methode en bevat geïnactiveerde (‘dode’) virusdeeltjes. Deze zijn zo bewerkt dat zij iemand niet meer ziek kunnen maken. Dit kandidaat-boostervaccin leert het lichaam het hele virus te herkennen.

Nu wordt alleen een mRNA-vaccin als booster gebruikt in Nederland. Met dit onderzoek kan mogelijk ook een traditioneel vaccin ingezet worden als boostervaccin.

Meer dan 3000 volwassenen hebben het geïnactiveerd kandidaat-vaccin van Valneva al toegediend gekregen in eerdere vergelijkbare klinische studies. Deze mensen hebben een beschermende hoeveelheid antistoffen aangemaakt tegen het coronavirus.

Nu gaat een onderzoek starten of het Valneva kandidaat-vaccin goed werkt als booster-vaccin.

Meedoen

Heb je twee of meer mRNA vaccinaties gehad, óf ben je besmet geweest met corona, dan kun je helpen een nieuw kandidaat-boostervaccin te ontwikkelen. Volg de link hieronder voor meer informatie. Na aanmelding nemen we telefonisch contact met je op om te kijken of je geschikt bent om mee te doen. Vervolgens sturen we aanvullende informatie over het onderzoek op. Wanneer je besluit om deel te nemen, plannen we het eerste bezoek in.

Je kunt meedoen aan het onderzoek

Als je 18 jaar of ouder bent én;

Als je minimaal 4 maanden geleden:

Een door PCR bevestigde infectie met het coronavirus hebt doorgemaakt en je bent nog niet gevaccineerd OF

Een door PCR bevestigde infectie met het coronavirus hebt doorgemaakt nadat je twee of drie vaccinaties met een mRNA-vaccin hebt gehad (Pfizer of Moderna).

OF:

Als je minimaal 6 maanden geleden:

Twee óf drie vaccinaties met een mRNA-vaccin hebt gehad (Pfizer of Moderna) en daarna geen infectie met het coronavirus hebt doorgemaakt.

Aanmelden

Registreren verplicht je nog tot niets. Nadat je jezelf hebt ingeschreven wordt contact met je opgenomen om meer informatie over de studie met je te delen. Je kunt altijd aangeven niet mee te willen doen.

Meer informatie en aanmelden: www.vaccinatiestudie.nl/onderzoeken/valneva