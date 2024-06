Herdenk het verleden, vier de toekomst

Keti Koti is van oorsprong een Surinaamse feestdag, jaarlijks op 1 juli, ter viering van de afschaffing van de slavernij. Stadsschouwburg Utrecht besteedt aandacht aan de herdenking en de viering van deze afschaffing met een divers programma in juni en juli. Bezoek bijvoorbeeld de voorstelling Fri Yeye of Creole, eet mee met Free Heri Heri en bezoek/bekijk de expositie ‘Saamaka Muyee en hun kostgrondjes’ over de vraag van wie grond is.

Fri Yeye

Verken de diepgewortelde conflicten en de vreugdevolle viering van vrijheid in ‘Fri Yeye’. Dit intrigerende stuk, gebaseerd op Celestine Raaltes Surinaamse klassieker, onderzoekt de ervaringen van een oma, moeder en dochter rondom Keti Koti. Is feestvieren een passende manier om de afschaffing van slavernij te herdenken? Fri Yeye onthult niet alleen het verleden maar belicht ook hedendaagse uitdagingen. De voorstelling confronteert je niet alleen met vragen maar daagt je uit om je eigen standpunten te heroverwegen. ‘Fri Yeye’ nodigt je uit de kracht van intuïtie te ervaren, geworteld in dieper begrip van geschiedenis en emoties.

Keti Koti Conference

Steeds meer mensen maken kennis met Keti Koti, het verbreken van de ketenen. Een steeds grotere groep weet zelfs waar het voor staat: de dag dat Nederland de slavernij afschafte. Dat is feest. Voor iedereen. Want geen weldenkend mens kan vóór slavernij zijn. Veel is ook nog onduidelijk; Over hoe dat ging, wat we vieren en waarom dat nu nog steeds belangrijk is.

Het is tijd om de ketenen te verbreken en toch meer te verbinden met elkaar.

Creole

In ‘Creole’ onderzoekt choreograaf Shailesh Bahoran het begrip creolisering, door zich onder te dompelen in de cultuur van zijn geboorteland. Suriname bestaat al eeuwenlang uit een eindeloze uitwisseling tussen uiteenlopende culturen. Gebruiken en tradities uit Afrika, Amerika, Azië en Europa zijn gedurende de jaren samengesmolten tot een krachtige cultuur. Shailesh werkt in ‘Creole’ met dansers die de veelzijdige achtergrond van de Surinaamse cultuur weerspiegelen, op zowel artistiek, etnisch als cultureel gebied. In een energieke en meeslepende dansvoorstelling nemen zij het begrip creolisering als artistiek uitgangspunt. Voorzien van het DNA van hun voorouders en een open blik onderzoeken zij de wisselwerking die hen samenbracht, de impact die dat heeft op het heden en de eindeloze mogelijkheden in de toekomst.

Ga voor meer informatie en kaarten naar ssbu.nl