Herfsttips: tien leuke activiteiten voor in de herfstvakantie

De herfstvakantie staat voor de deur — hét moment om eropuit te gaan in en rond Utrecht. Van creatieve kinderworkshops en vernieuwde musea tot sportieve uitjes en gezellige herfstdeals: hieronder vind je volop inspiratie voor een dag vol kleur, sfeer en ontdekking.

Trek eropuit, proef de herfst en laat je verrassen door deze tien unieke herfsttips in de regio Utrecht!

1. Kleur de herfst met Mondriaan

Op zoek naar een leuk gezinsuitje in de herfstvakantie? Bezoek het Mondriaanhuis en ontdek de vele activiteiten voor jong en oud.

In deze periode is het museum extra geopend op maandag 20 oktober. Daarnaast zijn er volop speciale activiteiten:

Kinderworkshops (vanaf 6 jaar) van 14.00 tot 15.30 uur

Een leuke speurtocht door het museum

Creatief bezig zijn in het Doe-het-zelf-atelier

Kom samen genieten, ontdekken en maken!Prijs: €10 per kind/per activiteit (incl entree).

Kortegracht 11, Amersfoort / Mondriaanhuis De tekst loopt door onder de foto.

2. Bezoek ‘Getekend, de Natuur’ in het Centraal Museum

Ontdek aan de hand van zeldzame tekeningen hoe we eeuwenlang de natuur hebben bewonderd, benut en beheerst. Wandel door de tentoonstelling met de gratis podwalk, een meeslepende audiobeleving die je zintuigen opent voor wat de natuur ons te vertellen heeft. Op zaterdag 25 oktober ontdek je tijdens een rondleiding de geschiedenis en verborgen verhalen van de museumtuin, omgeven door prachtige herfstkleuren. Sluit je dag af in het museumcafé. Wat tekent jouw relatie met de natuur?

Agnietenstraat 1, Utrecht / Centraal Museum

3. Kom deze herfst naar het vernieuwde Museum IJsselstein

Negen maanden was Museum IJsselstein gesloten vanwege een grondige verbouwing. Het museum is volledig vernieuwd, met nieuwe zalen en een nieuwe collectiepresentatie. Deze vaste opstelling bestaat uit archeologische objecten, lokale gebruiksvoorwerpen en hedendaagse kunst – niet langer chronologisch getoond, maar aan de hand van emoties. De eerste wisseltentoonstelling na heropening heet Nieuw Begin. Daarin is werk te zien van Caja Boogers, Eelco Brand, Koos Buster, Britt Dorenbosch, Miriam Guttmann, Marloes Roeper en Maurice van Tellingen.

Walkade 2 – 4, IJsselstein / Museum IJsselstein

4. Onvergetelijke herfstdeals bij Parque West!

Maak deze herfstvakantie blijvende herinneringen met niet één, maar twee herfstdeals! Kies voor avontuur en trotseer de klimtoren tussen de kleurrijke bomen of ga voor die felbegeerde hole-in-one tijdens een gezellig potje minigolf. Samen sluiten jullie je onvergetelijke herfstdag af in Parque Café. Hier genieten jullie van een Shared Herfstlunch: een romig soepje, 2 luxe broodjes en een mini kroket. Heerlijk om samen op te warmen. Ontdek nu onze herfstdeals!

Datum: beide deals lopen van 18 t/m 26 oktober 2025

Prijzen:

Klimmen + shared herfstlunch: van €43,50 voor €29,50

Minigolf + shared herfstlunch: van €32,00 voor €21,00

Componistenlaan 2, Utrecht / Parque Café

5. Ontdek Beuntjes Oase: Jouw mini vakantie in Utrecht

Beuntjes Oase is de chillspot van Utrecht. Met zwembad, bubbelbad, dakterrassen, sauna’s en cocktailbar voelt elke dag hier als vakantie. Perfect voor vrienden, dates of groepen. Centraal gelegen, makkelijk bereikbaar – maar wie binnenkomt, wil niet meer weg.

Biltstraat 8, Utrecht / Beuntjes Oase

6. Duik in het Romeinse verleden!

Deze herfstvakantie valt er van alles te ontdekken bij Museum Hoge Woerd! Doe proefjes als een echte archeoloog, spin en vilt schapenwol, maak je eigen Romeinse buidel of volg een stoere soldatentraining. Ontdek het Romeinse schip De Meern 1, beklim de wachttoren en ga op speurtocht door het fort. Een gezellig dagje uit voor het hele gezin. Vol avontuur, creativiteit en een vleugje Romeinse geschiedenis!

Prijs: gratis toegang. Voor de activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Hoge Woerdplein 1, Utrecht / Museum Hoge Woerd

07 Durf jij onze Halloween Horror VR Experience aan?

Beleef een huiveringwekkend uur vol spanning en adrenaline tijdens de Halloween Horror VR Experience. Werk samen om te ontsnappen in de angstaanjagende escapegame Don’t Scream en jaag daarna op zombies in Dead Corps. Een privébeleving vol actie, horror en teamwork voor 2 tot 5 personen. Alleen in oktober, elke avond te boeken.

Prijs: € 140,- per groep van 2 tot 5 personen.

Eendrachtlaan 260, Utrecht / Escaperoom Time

8. Fit en sterk met Aquabootcamp

Zin in een sportieve uitdaging in het water? Aquabootcamp is een leuke en energieke manier om fitter te worden! Train je hele lichaam, versterk je spieren, verbeter je conditie en verbrand calorieën – een complete work-out voor iedereen, voor elk niveau. De motiverende muziek en de groepssfeer maken het extra leuk!

Wanneer kom jij meedoen? Check het rooster op utrecht.nl/zwembaden.

9. Nu: de leukste herfstuitjes op Kidsproof Utrecht

Op Kidsproof.nl draait het allemaal om leuke dingen met je kinderen doen. Op deze handige website vind je per regio een complete uitagenda, eindeloos veel eropuit-tips, toffe koffie- en lunch-hotspots, kindvriendelijke restaurants, originele kinderfeestjes, fijne kinderclubjes, gave vakantiekampen en nog veel meer.

Dus ben je op zoek naar inspiratie voor de herfstvakantie? Check dan zeker onze site, de uitagenda barst van de heerlijke herfstuitjes! Van originele binnenuitjes tot verrassende buitenavonturen. De herfstvakantie is te kort voor alle leuke tips!

10. Het grootste geheim van Utrecht, Paleis Lofen

Verborgen tussen het Domplein en de Vismarkt liggen de resten van een keizerlijk paleis waar geschiedenis werd geschreven, want Utrecht werd niet zomaar een stad…

Ontdek het verhaal dat in Paleis Lofen tot leven komt. Ga op een Tijdreis naar 2 juni 1122 en beleef het moment waarop Utrecht stadsrechten krijgt alsof je er zelf bij bent.

Prijs: volwassen: €12,50, kind/student €10

Domplein 9, Utrecht / Paleis Lofen