Herman legde een groen dak op zijn schuur: “Hoe minder steen hoe beter”

Herman is al jaren bezig met het vergroenen van zijn woning in Hoograven. Een van zijn projecten was het aanleggen van groene daken. Dat deed hij zelf, maar niet alleen: samen met buurtbewoners vroeg hij subsidie aan bij de gemeente. Met de subsidie moedigt Utrecht bewoners aan om de stad minder grijs en meer groen maken. Er gold toen nog een minimum van 10m2 oppervlakte voor de subsidie, daarom sloeg Herman de handen ineen met zijn buren. Het eerste groene dak, op de erker aan de voorkant van het huis, legde hij in 2022 door een initiatief van een buurtbewoner.

Een jaar later zag hij een nieuwe kans: “Ik had zelf een schuurtje in de tuin gebouwd en het leek me leuk om daar ook groen op te maken. Niet alleen omdat ik van planten hou, het gezellig staat en goed is voor je mentale welzijn, maar ook omdat het de biodiversiteit een handje helpt. Bovendien werkt het verkoelend en loopt het regenwater beter weg doordat het even wordt vastgehouden. Het schuurdak bleek een perfecte plek voor een groen dak. Het is plat genoeg en vangt veel regen en zon.”

Tekst loopt door onder de foto

Samenwerken voor subsidie

Herman plaatste een oproep in de Facebookgroep van de wijk. Daarmee hoopte hij zo’n twee, drie buren aan te haken. “Dat werden er twintig. Zij leverden allemaal hun gegevens bij mij aan, zoals het aantal vierkante meters van het te leggen groene dak. Dat bundelde ik en diende ik in als één subsidieaanvraag bij de gemeente. Dat gaat heel makkelijk via het stappenplan op de website. Ook bestelden we met z’n allen de planten voor op het dak. De bon uploadde ik in het subsidieportaal van de gemeente. Na goedkeuring kregen we het bedrag gestort. Nadat alle groene daken waren aangelegd, dronken we nog een biertje met de wijkbewoners. Als ik nu door de buurt fiets, zie ik precies waar onze groene daken liggen. Daar geniet ik van. Die plantjes hebben ook gezorgd voor sociale binding.”

“Voor het klimaat merk je op kleine schaal niet zo veel van zo’n groen dak, maar als heel Utrecht dit doet natuurlijk wel. Hoe minder steen, hoe beter.”

Makkelijk aanleggen en onderhoudsvrij

Het aanleggen, dat deed hij gewoon zelf. “Je kunt het ook laten doen, maar het is heel makkelijk. Je moet alleen zorgen dat het dak waterdicht en stevig genoeg is. Bij de planten krijg je een beschermdoek tegen wortelgroei. Daarop leg je de trays of cassettes met plantjes. Meer werk is het niet. Je hoeft de planten zelfs geen water te geven. De plantjes slaan regenwater op en redden zich wel, zelfs als het langere tijd droog is. Al kan het geen kwaad om ze in de zomer een beetje in de gaten te houden. Dan gaat zo’n dak jaren mee, het is de investering dus zeker waard. Voor het klimaat merk je op kleine schaal niet zo veel van zo’n groen dak, maar als de hele stad dit doet natuurlijk wel. Hoe minder steen, hoe beter.”

Vanaf 1 juli 2024 is het minimumoppervlakte groen verlaagd van 10m2 naar 6m2. Ook zijn de vergoedingen verhoogd naar de prijzen van nu. Met de subsidie krijg je maximaal de helft van de kosten van een groen dak vergoed. De gemeente subsidieert daarnaast een inspectie die bepaalt of je dak het gewicht van het groen kan dragen. Op utrecht.nl/groenblauwedaken vind je de voorwaarden en het aanvraagformulier voor de subsidie.

Tip: de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) biedt nu extra betaalbare groene daken aan via een grote inkoopactie. Je hebt al een groen dak vanaf 25 euro per m2. Op nmu.nl vind je meer informatie.