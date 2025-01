Hét comedy evenement van het jaar

Het Utrecht International Comedy Festival neemt van 26 februari t/m 8 maart heel Utrecht over met de beste comedy. Van jong talent tot gevestigde namen van over heel de wereld, ze verzamelen allemaal in de comedyhoofdstad van Nederland.

De grappigste nieuwkomers

De Comedy Talent Award is de grootste stand-up comedywedstrijd van Nederland en de finale vindt plaats tijdens de start van UICF op woensdag 26 februari.

De zes finalisten hebben de chaotische audities en de halve finales overleefd en zijn door ervaren comedians getraind, en gaan het tijdens UICF laten zien in TivoliVredenburg.

Op deze manier helpt UICF talentvolle stand-up comedians door te breken naar dat volgende niveau. En dat werkt, want oud-winnaars als Marco Lopes, Tobi Kooiman en Tim Kroezen zijn inmiddels vaste namen op het stand-up comedy circuit.

Big Binge of Comedy

De Big Binge of Comedy wordt gezien als de absolute hoogmis van comedy in Nederland en ver daarbuiten. Twee avonden lang barst TivoliVredenburg uit zijn voegen van stand-up, improv, fysieke comedy en nog veel meer. Meer dan 30 comedians nemen vijf zalen over.

Tussendoor kun je bijkomen in festivalsferen met eten en drinken op de foodcourt en spelen in de Comedy Playground.

Alle comedians die tijdens UICF spelen

Anna Mac, Cally Beaton, Charlie Partridge, Davey Geernaert, De Interventie, Ed Byrne, Elissa Khawli, Emily Higginson, Emma van Puffelen, Erik Boddeüs, Faris Issa Abusada, George Egg, Hans Gommer, Harvey Cobb, Jelle Brouwer, John Robertson, John Robertson, Kasper van der Laan, Kendra Borgen, Kor Hoebe, Luisa Omielan, Maartje Huvenaars, Magic Tom & Yuri, Marie Koet, Rein Tijm, Rogier Bak, Roos Vervelde, Sally Porter, Sima Sharma, Sophie Duker, Soula Notos, Sravasti Mukherjee, Stefan Pop, Stephen K. Amos, Swar Joshi, The Thinking Drinkers, Thomas Smith, Tirza Gehring, Tirza Mercuur, Tim Kroezen, Tom

Rhodes, Trista Mrema en Zuva Martens.

Bekijk hier alle shows

Tickets

Je kunt per show een losse ticket kopen, maar hoe meer shows je bezoekt, hoe meer korting je krijgt! De programmeurs van UICF hebben ook speciaal voor de luie mens menu’s samengesteld met meerdere shows. Zo kun je lekker achterover leunen en met een paar klikken je tickets bestellen.

Wanneer?

26 februari t/m 8 maart

Waar?

Utrecht: Kargadoor, KABUL à GoGo, De Helling, DUMS, TivoliVredenburg

Meer informatie en tickets via uicf.nl