Het evenement voor bordspelliefhebbers van elke leeftijd: 5 & 6 november Jaarbeurs Utrecht

Het Spellenspektakel strijkt begin november weer neer in Jaarbeurs Utrecht! Met honderden speeltafels waar de nieuwste bordspellen geprobeerd kunnen worden en winkels waar ze direct gekocht kunnen worden, veel speelruimte en verschillende toernooien, is het Spellenspektakel dé plek voor bordspelliefhebbers. Jong en oud kan zich laten inspireren om de spellenkast aan te vullen.

Tijdens de gezelligste en grootste spellenbeurs van Nederland staat de Jaarbeurs Utrecht twee dagen volledig in het teken van bordspellen! Het is het uitje voor het hele gezin en biedt voor ieder wat wils. Van educatieve kinderspellen tot strategische bordspellen en van gezellige familiespellen tot kaartspellen. Neem plaats aan een van de speeltafels om een spel te proberen. Het lezen van de spelregels is niet nodig, de aanwezige professionals helpen je gelijk op weg en voorzien je van slimme tips.

Kom te weten welke spellen door de vakjury zijn verkozen tot Winnaar Speelgoed van het Jaar 2022 of neem een kijkje op het speciaal ingerichte onderwijsplein. Hier staan uitgevers die zich al jarenlang bezighouden met bordspellen en onderwijs. Als docent mag je dit plein zeker niet voorbij lopen, maar ook voor ouders en kinderen valt hier van alles te beleven! Een spel is namelijk niet alleen leuk, maar ook leerzaam.

Dit jaar is er ook weer een speciaal ingericht kinderplein waar de hele dag leuke activiteiten te doen zijn, zoals spelletjes van verschillende uitgevers en creatieve kinderactiviteiten op maat. Onder toezicht van professionele pedagogische medewerkers kunnen de kinderen hier spelen, terwijl de ouders zelf de beurs kunnen bezoeken om bijvoorbeeld vast op zoek te gaan naar mooie cadeaus voor de feestdagen.

Datum:

5 en 6 november 2022

Locatie:

Jaarbeurs Utrecht

Prijs voorverkoop:

Dagkaart volwassene €17,50

Dagkaart kind (4 t/m 12 jaar) €5,00

Dagkaart gezin (2 volwassenen en 3 kinderen t/m 12 jaar) € 36,00

Passe-partout volwassene €28,00

Passe-partout kind (4 t/m 12 jaar) €8,00

Via de NS Spoordeelwinkel zijn voordelig entreetickets in combinatie met een treinticket te koop. Kijk voor meer informatie over Spellenspektakel op de website www.spellenspektakel.nl