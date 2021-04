‘Het gróótste online Koningsdagfeest’

Koningsdag zal nog niet gevierd worden zoals we gewend zijn. Van kroeg naar kroeg en feesten op pleinen zitten er gewoon nog even niet in. Daarom hebben Dikke Dries en de studenten van de Woolloomooloo en de U.V.S.V./N.V.V.S.U. de handen ineen geslagen en een feest georganiseerd voor de hele stad Utrecht en al haar inwoners.

Via de website www.koningsdagutrecht2021.nl bieden we van 13.00 tot 18.00 uur drie gratis streams aan waar je kunt kiezen uit de beats van BEAT-RIX, normaal gesproken het grootste Koningsdagfeestje van Utrecht, kinderen krijgen op een creatieve wijze vermaak van UVSV en via de stream van Dikke Dries zijn er diverse speciaal opgenomen optredens vanuit TivoliVredenburg te zien.

Stream Dikke Dries & Friends

Via de stream van Dikke Dries , live opgenomen vanuit de sociëteit PHRM op het Janskerkhof, worden er diverse optredens aangeboden door bevriende horeca-collega’s van Dikke Dries. Lokale Utrechtse bands en artiesten maken hun opwachting gedurende de dag.

Alle artiesten hebben een uniek en eenmalig optreden opgenomen in TivoliVredenburg, die ons idee spontaan adopteerden en ons daardoor de mogelijkheid boden om dit feest te organiseren.

Zo zijn er optredens van o.a. Henk Dissel, De Tante Joke Karaoke Band en De Leuk Dat Je D’r Bent Band maar ook van lokale talenten als BENR.

Coby en To van de Utrechtse Bingo praten de dag samen met Jos de Winter aan elkaar. Tijdens de pauzes draait het illustere DJ Duo Kans & Loos van café Lebowski feestelijke hits. Voor iedereen die het feest nog meer in huis wilt halen, is het ook mogelijk om mee te zoomen en thuis in je woonkamer je eigen feestje te bouwen, je kunt zomaar al dansend en feestend in de uitzending komen! Voor meer info over Dikke Dries kunnen jullie terecht bij Jos de Winter

Tickets voor de zoomstream zijn hier verkrijgbaar.

Jos de Winter van Dikke Dries: “Het was tijdens de Lock down even zoeken hoe we onze gasten bij ons betrokken konden houden, uiteindelijk hebben we kunnen bereiken door een paar zeer succesvolle online feestjes met o.a. Coby en To, het online Koningsdag feest is daarvan het ultieme resultaat, met een knal uit de Lock down en op weg naar de heropening van onze café’s .”



Stream BEAT-RIX

De studenten van Nederlands grootste studentendiscotheek de Woolloomooloo organiseren al jaren tijdens Koningsdag een fantastisch openlucht festival op het Janskerkhof. Normaal gesproken dansen tienduizenden studenten en jongeren uit Utrecht en heel Nederland op de beats van de beste Dj’s. Dit jaar krijgt het evenement een ander jasje en worden er spectaculaire optredens opgenomen op unieke locaties die nooit eerder op deze manier vertoond zijn. Een feest voor Utrecht, door Utrecht. Voor meer informatie verwijzen we jullie naar Reinout Buwalda van de Woolloomooloo

Reinout Buwalda van de Woolloomooloo: “Eén jaar zonder Koningsdag in Utrecht valt voor iedereen in Utrecht niet te begrijpen, net zoals de gesloten deuren van de Woolloomooloo. Dit jaar konden wij de kans niet laten liggen om een gaaf evenement op poten te zetten, maar dan live. Eén ding is zeker, Koningsdag Utrecht 2021 gaat de boeken in.

Stream UVSV

De gehele dag bieden de dames van de U.V.S.V./N.V.V.S.U. alle kinderen in Utrecht de mogelijkheid om thuis te dansen op de grootste hits en zal je worden uitgedaagd in een leuke quiz. Voor meer informatie over het programma van de UVSV-stream kunnen jullie terecht bij Anouk Corstens.

Anouk Corstens van de U.V.S.V./N.V.V.S.U.: “Het invullen van een evenement van deze omvang vergt enorm veel creativiteit. Gelukkig hebben we gedurende het afgelopen jaar al flink wat ervaring op mogen doen. In een gek jaar zoals dit, vinden we het daarom extra bijzonder om op deze manier een steentje bij te kunnen dragen aan de feestdag en natuurlijk onze stad.”