Het Happinez Festival is terug!

Na zes jaar is het eindelijk zover: het Happinez Festival keert terug! Op de prachtige locatie van Fort Voordorp in Groenekan (Utrecht) komt het festivalterrein opnieuw tot leven. Het wordt een weekend vol inspiratie, verbinding en beleving – een plek waar je tot rust komt én nieuwe energie opdoet.

Wat kun je verwachten?

Lezingen van sprekers als Haemin Sunim, Susan Smit en Jan Geurtz

Workshops en sessies die je energie laten stromen en je intuïtie versterken

Yoga, meditatie en helende activiteiten in een sfeervolle omgeving

Een sprankelende spirimarkt vol mooie producten voor body, mind en soul

Dansfeestjes, live muziek en momenten om je hart te openen

Beleef een weekend waarin je dichter bij jezelf komt, nieuwe inzichten opdoet en volop geniet van alles wat het leven te bieden heeft. Samen met gelijkgestemden ervaar je een weekend dat nog lang zal nagonzen.

Mis dit bijzondere weekend niet!



Bestel nu je tickets en profiteer van €10 korting met code HAP25DUIC. Klik hier voor je tickets.

Fort Voordorp



Het Festival vindt dit jaar plaats in het historische Fort Voordorp in Groenekan. Een locatie die je absoluut gezien wil hebben. Het legt de perfecte basis voor de onvergetelijke dagen die alle bezoekers, sprekers en andere aanwezigen samen zullen ervaren.