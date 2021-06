Het huis van de toekomst, als een blanco canvas

Je kent het wel. Je zoekt al een hele tijd een huis in Utrecht. Je beseft je inmiddels dat lang niet alles van je wensenlijstje afgevinkt kan worden. Je moet concessies doen in deze huizenmarkt. Inmiddels vind je alles wel best, zo lang jij maar een koopwoning vindt. Maar hier in dit huis kun je werkelijk alles nog naar eigen smaak en inzicht afwerken.

Dit woonhuis is een heel bijzonder project. Oorspronkelijk is de woning gebouwd in 1960, maar 2017 is begonnen met een complete renovatie, waarmee alleen de binnenmuren nog origineel zijn. Samen met het hele huizenblok is deze woning getransformeerd tot een moderne, duurzame 0-op-de-meterwoning. Je hebt dus geen energierekening! Aan jou de eer om het om te toveren tot een prachtig paradijs.

Duurzaam

Toen Stephan deze woning kocht was zijn ambitie om er een zo duurzaam mogelijke woning van te maken. Grote open ruimtes, een heerlijk dakterras om te borrelen en een groene tuin om zijn huis. Ook had hij het plan om van de oorspronkelijke garage een studio te maken. Hierdoor zou hij een deel van zijn maandelijkse lasten terug kunnen verdienen. Deze ruimte, met eigen voordeur, zou ook ideaal zijn voor logés, Airbnb gasten of een au pair.

Het huis

Wat is er nou zo tof aan dit huis? Heb je gezien hoe groot de ruimte voor de keuken en de woonkamer is? We kennen dat eigenlijk niet in Utrecht. Een grote brede woonkamer in verbinding met de keuken, maar toch ook apart. Je zou zelfs een kantoor aan huis kunnen realiseren met een aparte ingang. Een comfortabel huis. Geen kleine ruimtes, maar echt een loft, droomhuis gevoel.

De buurt

Kanaleneiland stond lang bekend als een van de mindere wijken van Utrecht. Je fietste langs de tippelzone de wijk in. Maar daar is verandering in gekomen. De tippelzone is weg. Inmiddels kun je vanaf de Mariaplaats de Moreelsebrug over zo de wijk in. Met een paar minuten ben je dus in de binnenstad van Utrecht. Door de komst van de Merwedekanaalzone zal de wijk nog beter worden. Er komt een goede OV-verbinding door middel van light rail trams met de binnenstad van Utrecht en de dorpen er omheen.

Grote blokken woningen zijn helemaal verbouwd. De woningen zijn energiezuiniger gemaakt, de gevels zijn hip geworden en de bewoners zijn veelal jonge mensen die vanuit de binnenstad komen.

Water & groen

Je woont aan de Auriollaan heel erg dicht bij het Merwedekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal. Je kunt goed van je af kijken en hebt prachtige vergezichten. Langs de oever komt een recreatieve parkroute. Het wordt het ARK park. Het wordt een rondje stadseiland. Een aantrekkelijke route met ingangen vanuit verschillende woonwijken, er komen bruggen en meer ruimte om te sporten en te genieten langs deze route.

Heerlijk eten en drinken

Wat wij zelfs altijd heel erg belangrijk vinden is goede horeca. Echt achter deze woning zit Op Roose een heel goed, leuk en hip restaurant met uitzicht op het kanaal. Ook restaurant De Klub is een toppertje, daar om de hoek vind je bierbrouwerij De Kromme Haring. In Park Transwijk vind je restaurant Zinnia. In de nieuwe wijk komen ook extra leuke tentjes.

Is dit niet jouw droomwoning? Bekijk ons aanbod op de website om te kijken of hier wel jouw droomhuis tussen zit.