‘Het is niet normaal om je aan te moeten passen aan je omgeving’

In Utrecht vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en veilig over straat kan. Helaas worden er dagelijks nog veel mensen lastiggevallen op straat. Zo ook Sonja uit Utrecht. Ze deelt haar ervaring met straatintimidatie.

Het was al laat in de avond toen Sonja samen met haar date op de schommel in een speeltuintje zat. “We waren wat aan het flirten, we zoenden en hadden het gezellig”, vertelt ze. De leuke sfeer kreeg al snel een onverwachte wending. “Iets verderop zagen we een auto stoppen. Er stapten een aantal mannen uit. Ze riepen naar ons en kwamen op ons af, dus we besloten weg te rennen. De mannen stapten weer in de auto en kwamen achter ons aan. We hebben ons verstopt achter een geparkeerde auto. Toen ze eindelijk waren vertrokken, gingen we allebei naar ons eigen huis. Ik heb me nog heel lang onveilig gevoeld.”

Sonja valt zowel op mannen als op vrouwen. En dat maakt verschil, merkt ze op. Wanneer ze met een man over straat loopt is er niets aan de hand. Maar zodra ze met een vrouw in het openbaar is, voelt ze alle ogen op zich gericht. “Ik word regelmatig nagekeken op straat. Wanneer ik een vrouw een knuffel of een kus geef, bijvoorbeeld. Toen ik hand in hand liep met mijn toenmalige vriendin werden er dingen geroepen als ‘mag ik met jullie mee vanavond?’, en ‘twee vrouwen, dat wil ik wel zien’. Ik reageer nooit, maar zulke opmerkingen maken me wel boos. Het voelt kleinerend.”

Om opmerkingen te voorkomen, maar ook voor haar eigen veiligheid, is Sonja altijd bewust van haar omgeving. “Wanneer ik met een vrouw zoen, kijk ik altijd om me heen. Is het veilig genoeg? Dat is iets wat ik niet ervaar wanneer ik met een man zoen. Door rekening te houden met anderen, heb ik zelf dus minder vrijheid.”

Weten wat je kan doen als je straatintimidatie meemaakt of ziet gebeuren?

