‘Het is niet normaal om weg te kijken bij straatintimidatie’

In Utrecht vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en veilig over straat kan. Helaas worden er dagelijks nog veel mensen lastiggevallen op straat. Judith komt daarom op verschillende manieren in actie tegen straatintimidatie.

In haar omgeving merkte Judith dat veel vrouwen op verschillende plekken te maken hadden met intimidatie. Op straat en tijdens het uitgaansleven, maar bijvoorbeeld ook op de werkvloer. “Intimidatie is iets wat overal plaatsvindt. En dat moeten we niet meer pikken: het moet veranderen.” Met die gedachte richtte ze in 2020 het Instagramaccount @catcallsofnimma op.

Met het Instagramaccount vraagt zij aandacht voor straatintimidatie. “Mensen sturen ervaringen via een privébericht, waarna ik een luisterend oor bied en met ze in gesprek ga. Vervolgens krijt ik de ervaring op straat op de exacte locatie waar het gebeurd is. Voorbijgangers staan daardoor letterlijk en figuurlijk stil bij de impact van straatintimidatie. De foto van het krijtwerk en bijbehorende (anonieme) inzending plaats ik op mijn Instagramaccount.”

Tijdens het krijten, krijgt Judith regelmatig opmerkingen van voorbijgangers. “Ik krijt heftige teksten. Sommige mensen moedigen mijn activisme aan, anderen schrikken ervan. Maar dan leg ik uit dat ik dit doe om aandacht te vragen voor straatintimidatie en lees ik de ingezonden ervaring voor. Daardoor ontstaat er gelijk al meer begrip. Het levert mooie gesprekken op.”

Judith geeft regelmatig trainingen en lezingen over straatintimidatie. Eerder organiseerde ze een protestmars. Met meer dan honderd mensen liep ze door de stad om samen ervaringen te krijten. “Zo probeer ik op allerlei manieren zaadjes te planten en mensen ervan bewust te maken dat straatintimidatie nog altijd voorkomt.”

Voor omstanders heeft Judith een belangrijke boodschap: “Grijp alsjeblieft in. Op het moment zelf, als je het gevoel hebt dat dit op een veilige manier kan. Kan dat niet? Schakel dan hulp in. En je kunt ook achteraf even inchecken bij de persoon die iets vervelends meemaakte. Geef aan dat je het zag gebeuren en vraag of je iets voor diegene kunt doen. Kijk niet weg, maar erken dat het gebeurd is. Dat is voor diegene ontzettend waardevol.”

Weten wat je kan doen als je straatintimidatie meemaakt of ziet gebeuren?

Kijk op www.utrecht.nl/straatintimidatie