Het lukte Janneke om haar ideale gewicht te bereiken: ‘Ik dacht dat het lastiger zou zijn’

Wil je goed in je vel zitten door jouw ideale gewicht te bereiken en te behouden? Dat klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar voor Janneke uit Woerden bleek het tegendeel waar. Bij Vida Vitaal ging zij samen met coach Stein van Spankeren aan de slag. Ze verloor tegen haar eigen verwachting in maar liefst 18 kilo.

Janneke is één van de vele succesverhalen van Vida Vitaal, ook al was ze aan het begin wat sceptisch over het programma. Toch lukte het haar om samen met Stein het resultaat te halen dat ze graag wilde. “Het was niet wat ik er van tevoren van had verwacht”, vertelt ze.

“Ik dacht dat het lastiger zou zijn, maar ik zat snel in een ritme.” Ze wilde het in eerste instantie eens een maand proberen, maar het beviel zo goed dat die ene maand er meerdere werden.

‘Dit kon niet zo doorgaan’

Een paar jaar geleden verloor Janneke onverwachts haar man. Zijn dood was zowel de oorzaak dat ze aankwam als de reden om in actie te komen. “Ik zocht eerst troost in eten,” legt Janneke uit, “maar ik realiseerde me heel goed dat dit niet zo door kon gaan.”

De dood van haar man leerde haar dat je, ondanks een jonge leeftijd, zomaar plotseling kunt overlijden. “Ik was bang dat mijn dochter ook mij zou verliezen. Die gedachte is zo onverteerbaar voor een moeder. Ik wilde er alles aan doen voor mijn dochter om gezond te blijven.”

Zonder honger

Janneke zocht hulp en kon bij Stein terecht, in haar eigen woonplaats. Tijdens het hele programma bij Vida Vitaal is coach Stein 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken voor advies, vragen of andere tips. “Jij bent 24 uur per dag met je programma bezig, dus ik ben 24 uur per dag beschikbaar voor je”, zegt Stein.

Janneke was blij met het duidelijke programma. “Je weet precies wat je wel en niet mag eten. In alle producten zitten dezelfde voedingsstoffen. Dus daar redde ik het prima mee zonder dat ik veel honger had.”

‘Op gewicht blijven is het echte werk’

Zelf viel Stein, de oprichter van Vida Vitaal, jaren geleden maar liefst 40 kilo af. Daardoor weet hij als geen ander hoe hij zijn cliënten het beste kan coachen. “Toen ik op een morgen in 2010 mijn dochter uit haar ledikant wilde pakken, merkte ik dat dat niet lukte. Mijn buik zat in de weg. Ik was 25 jaar en wilde niet een vader worden die beperkt was in de omgang met zijn dochter.”

Het motiveerde hem om in actie te komen en al snel was hij vele kilo’s lichter. Toen begon het echte werk: op gewicht blijven. “Door veel te lezen en te proberen heb ik mezelf door de jaren heen wijzer gemaakt en weet ik nu precies hoe mijn lichaam reageert op bepaald gedrag. Want je lichaam is altijd een weerspiegeling van hoe je je gedraagt.”

