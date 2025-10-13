Het Ultieme Disco-Feest voor de 25-Plusser: De Disco-Train Back to the 70s 80s 90s Party

Waar ga je heen als je als 25-plusser een avond uit wilt gaan en plezier wilt maken in een vriendschappelijke sfeer met gelijkgestemden? Dit is precies de groep die bij Disco-Train aan hun trekken komen.

Disco-Train party’s zijn een beleving waarin je even terug gaat in de tijd. Zeg maar die tijd toen je nog naar school ging, toen je je eerste liefde leerde kennen of toen je als puber je eerste stappen zette in de uitgaanswereld. Een avondje ongebreideld lol maken, net als vroeger.

Tsja, die goeie ouwe tijd. Als 25-plusser ga je niet meer zo vaak op stap als in je pubertijd. En als je dan gaat, wil je wel gegarandeerd een topavond hebben. Dat is dus precies de filosofie die de Disco-Train er op na houdt.

Muziek uit de jaren ’70, ’80 en ’90, uit de tijd van Avro’s Top-Pop en Veronica’s Countdown is de basis van deze succesvolle feesten. De beste DJ’s draaien die discokrakers waarop je niet stil kunt blijven staan. Kenmerkend voor de Disco-Train feesten is dan ook de volle dansvloer vanaf de eerste tunes tot het laatste nummer, de vriendschappelijke sfeer en de uitbundige gezelligheid.

Dat dit concept wordt gewaardeerd dat blijkt, want bijna alle feesten zijn uitverkocht. Disco-Train geniet grote bekendheid met deze feesten door de uitgelaten en ongedwongen sfeer. Veel bezoekers komen verkleed naar het feest en dat zorgt al meteen voor een lekkere losse sfeer. Als je daar geen zin in hebt, is dat geen probleem. In een spijkerbroek loop je echt niet voor aap.

Zaterdag 25 oktober is de volgende editie van Disco-Train bij CitySence. De verborgen parel van Utrecht die in veel opzichten spraakmakend en verrassend is. Midden-Holland kan zich opmaken voor een avond ongedwongen los gaan op de beste hits van toen. Veel bezoekers komen met een groep, maar alleen komen is ook prima mogelijk want door de vriendschappelijke en feestelijke sfeer heb je zo contact.

De Disco-Train heeft een echte Top-100 laten samenstellen door bezoekers. In de Top-5 staan platen als Relight my fire, Rhythm is a dancer, Staying alive, I will survive en Billy Jean.



De feesten van de Disco-Train zijn typisch iets voor iedereen die nu denkt “oh ja, leuke nummers”. En zit je te wachten op precies die ene Gouwe Ouwe, dan kun je jouw verzoeknummer bij de DJ aanvragen. Verzoeknummers aanvragen vóór het feest is via de website ook mogelijk.

Aanvang van het feest is om 20:00 uur en zal om 2:00 uur afgelopen zijn. Tickets zijn verkrijgbaar in de voorverkoop voor € 20. Voor een Koppeltickets (2 stuks) betaal je normaal € 35,= maar met deze code XP12P krijg je hierop € 5,= korting en betaal je slechts € 30,-. De voorverkoop loopt als een (disco) trein.

Meer informatie, tickets, foto’s en videobeelden zijn te vinden op de website www.disco-train.nl