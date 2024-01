Hier in Utrecht lever je de kerstboom in 

Aan al het moois komt een eind! De lampjes en kerstballen berg je weer op in de kast op zolder, maar wat doe je met je kerstboom? In Utrecht kun je die zelf inleveren of op laten halen.

Van 3 tot 28 januari lever je je kerstboom in bij een inzamelpunt in de wijk. Op www.utrecht.nl/kerstboomvind je alle inzamelpunten in jouw buurt.

Je kunt de kerstboom ook laten ophalen aan huis op speciale inzameldagen tussen 8 en 19 januari. Bekijk in de Afvalwijzer-app of op mijnafvalwijzer.nl wanneer we bij je langskomen.

De bomen worden tot compost verwerkt. Lever je boom dus in zonder versiering.

Let op: in januari verandert het ophaalrooster van groente-, fruit- en tuinafval doordat we kerstbomen ophalen Kijk in de Afvalwijzer-app of op www.mijnafvalwijzer.nl wat dit voor jou betekent.