Hier speelt de toekomst. Van jonge maker naar fame.

Je ziet ze allemaal bij Stadsschouwburg Utrecht. Naast de gevestigde namen zoals Claudia de Breij en Dolf Jansen, speelt hier ook de toekomst. Stadsschouwburg Utrecht geeft jonge makers een podium, met onder andere ‘The future is now’ en ‘Lachen met volle mond’. Theatermakers die al hard op weg zijn naar fame zie je ook terug in ons programma, zoals cabaretcollectief n00b. In de maand november zetten we de spotlight op veelbelovend talent, zij zijn immers de gevestigde namen van de toekomst.

The future is now

1 december – 20.15 uur

‘The future is now’ is een eigen minifestival van Stadsschouwburg Utrecht, waarbij verschillende jonge makers een korte voorstelling laten zien. Nu is het podium nou juist níet de plek waar de voorstellingen te zien zijn. Het bijzondere aan ‘The future is now’ is namelijk dat de voorstellingen plaatsvinden door het gehele gebouw.

Bestel tickets via: ssbu.nl/thefutureisnow

Lachen met volle mond

19 december – 18.00 uur

Zindering

‘Lachen met volle mond’ is een stand-up comedydiner van Stadsschouwburg Utrecht. Multitalent Teun van den Elzen is dit seizoen de host van dit smakelijke programma. Tijdens de verschillende edities worden tussen de gangen door ook twee stand-uppers voorgeschoteld. Nieuw dit seizoen is de deelname van een Comedy Talent, dat zijn net afgestudeerden van de Koningstheater academie in Den Bosch.

Bestel tickets via: ssbu.nl/lachenmetvollemond

N00b speelt n00b

18 maart – 20.30 uur

Blauwe Zaal

Isabelle Kafando en Laura Bakker van cabaretcollectief n00b zijn ook voorbeelden van jonge makers die hard op weg zijn naar fame en hebben grootse dromen. ‘We willen met n00b het liefst grote voorstellingen gaan maken en veel op tournee gaan. Films en televisie maken, succes in het buitenland krijgen, een album uitbrengen, een kledinglijn, een clubtour…. noem het allemaal maar op! Maar er komt sowieso een dag dat een fan ‘n00b’ aan de binnenkant van z’n lip heeft getatoeëerd.’

Hun eerste avondvullende voorstelling gaat over het zijn van een n00b: een nieuweling, groentje, een nobody. Humor in een modern jasje door losers waar je hart sneller van gaat kloppen

Bestel tickets via: ssbu.nl/noob

Benieuwd wanneer je de toekomst nog meer kunt bewonderen? Kijk voor het hele programma en tickets op ssbu.nl/hierspeeltdetoekomst