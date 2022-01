Hier wonen? Marthe en Bas hebben een paleisje gecreëerd!

Je moet concessies doen in deze huizenmarkt. Inmiddels vind je alles wel best, zo lang jij maar een koopwoning vindt. Maar soms zitten er toch echt parels tussen en hoef je geen concessie te doen.

Marthe en Bas kochten dit huis als een enorme opknapper. De wijk was nog niet zo populair. De wijk had nog een behoorlijk rauw randje. De kozijnen waren paars en appeltjes groen. Niet echt een doorsnee huis. Maar Marthe en Bas zagen de potentie. De enorme tuin met vrij uitzicht, de mogelijkheid om er een verdieping op te zetten. Samen aan de tekentafel en creëren maar!

Afbreken & opbouwen

De woning werd totaal gestript en afgebroken. Maar daarna kwam het leukste gedeelte, weer opbouwen! Alle plannen die gemaakt waren in uitvoering brengen. De indeling werd gewijzigd, de woning werd uitgebouwd en er werd opgebouwd. Er werden maatwerkmeubels gerealiseerd om de woning extra tot zijn recht te laten komen. Je herkent het bijna niet meer terug!

De huidige bewoners hebben er een waar paleisje van gemaakt: ze hebben er een nieuwe keuken in gezet, ze hebben de badkamer verbouwd én een extra verdieping op het huis gezet. Jij hoeft dus niets meer te doen en kan direct genieten. Deze woning heeft 4 slaapkamers. Maar er is zelfs een mogelijkheid om een extra slaapkamer of badkamer te creëren.

Dit huis heeft op de slaapkamer aan de achterzijde nog een verrassing in petto: je kijkt uit over de skyline van Utrecht. Zelfs de Dom is te zien, hoe tof!

Thuisvoelen

In dit huis voel je je direct thuis! De karakteristieke tegels op de vloer in de hal zorgen voor een warm onthaal, waarna je doorloop naar de woonkamer. Wat een licht! Grote ramen aan de voorkant, openslaande deuren aan de achterkant en een dakkoepel in de keuken. Aan de voorkant is een heerlijke zithoek die knus aanvoelt en in het midden een plek om te eten of ‘s middags na school met de kinderen bij te kletsen. Het leuke bankje geeft het geheel een speels effect. Naast de schouw staat een gigantische inbouwkast waar je mooie spulletjes kunt laten zien en de rest kunt opbergen. Tussen de woonkamer en de keuken in zit de deur naar het toilet en de bijkeuken, ideaal! Dan kom je in de keuken: super licht, dezelfde sfeervolle tegeltjes als in de hal en voorzien van alle gemakken.

De tuin

Bovendien loop je via de openslaande deuren zo de tuin in, gelegen op het zuidoosten. Hier heb je alle ruimte om van de zon te genieten, buiten te eten en de kinderen te laten spelen. Achter de schutting ligt de grote tuin van de achterburen, waardoor je geen directe inkijk hebt. Je hebt dus veel privacy, maar ook een weids gevoel. Via de tuin is ook de inpandige berging te bereiken die veel opbergruimte biedt. Denk je eens in dat het niet regenachtig is, maar zonnig?! Zie jij jezelf al zitten met een gekoeld drankje in de zon?

De buurt

De Bloemenbuurt is heel erg populair onder jonge stellen en gezinnen. De wijk heeft alles wat je nodig hebt. Je fietst of loopt zo de binnenstad in, bent met een paar minuten bij Station Zuilen of Centraal en draait met de auto zo de snelweg op.

De Amsterdamsestraatweg heeft leuke restaurants & winkels. En hé psst, de terrassen zijn weer open. Plof neer bij The Food Club, dit wordt sowieso je nieuwe lievelingsplek. Vrijdagmiddagborrel? Ga dan los bij Familie van Rijk. Hier vind je de beste borrelhappen, speciaal biertjes, limo’s en wijn.

De buurt heeft nog een beetje een rauw randje en juist dat maakt de buurt zo leuk. De meeste industriële gebouwen aan de Daalsedijk zijn behouden gebleven en huisvesten tegenwoordig ondernemers of culturele organisaties. Wisselspoor & de Cartesiusdriehoek zorgen ervoor dat deze buurt steeds populairder wordt.

Zeg nou zelf, de Narcisstraat 22 is toch een droomhuis? Kom je kijken?