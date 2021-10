Hoe kom je van ambitie tot actie?

De enige manier om als kind nieuwe dingen te leren is door te vragen. Door te luisteren. Door waar te nemen. Als we ouder worden leren we dat af. Dan ben je zogenaamd dom als je iets niet weet. Maar ook als volwassene kun je je voordeel doen met slimme vragen. Wil jij slimme vragen leren stellen?

Amplixs stelt slimme vragen in opdracht van organisaties die ambitie willen omzetten in actie. Die elke mening willen horen, en toch snappen dat je niet overal naar hoeft te luisteren. Mensen die weten dat je niet overal tegelijk kunt zijn, en dat slimme vragen daar het antwoord op zijn.

AMPLIXS HOUDT VAN DIALOOG

Amplixs bestaat voor organisaties die dol zijn op kwaliteit. Amplixs helpt ze van een rechtlijnige vragenlijst naar online dialoog met bijvoorbeeld klanten, of medewerkers. Van een bak met data naar concrete actiepunten.

Wij weten welke vragen werken. En we weten hoe we die vragen moeten stellen. Zodat onze opdrachtgevers niet hoeven te rotzooien met resultaten in spreadsheets waar je eigenlijk niets mee kunt. Jij zorgt voor overzichtelijke informatie die hen helpt om gericht in actie te komen. Is dat misschien iets voor jou?

VEEL INFORMATIE IS OVERBODIG

Iedereen heeft tegenwoordig alle informatie. In de 21e eeuw maak je het verschil met gemak. Want vaders en moeders werken vaak allebei. Moderne mensen hebben veel gedoe aan hun hoofd. Burn-out, Corona, dertigersdilemma, echtscheiding, studieschuld, thuiswerken, overwerken, mantelzorg, wintersport etc.? Kinderen zijn druk met school, sport en muziek.

Door alle beschikbare informatie, kan je als bedrijf amper nog verschil maken met een hoge kwaliteit of een lage prijs. Het verschil maak je met beleving. Het verschil maak je met gemak. Want de kwaliteit en de prijs moeten sowieso prima in orde zijn. Iedereen is tegenwoordig online en klanten kunnen alles vergelijken. Herken je dat?

MENSEN ZIJN VERSCHILLEND

Hoe nauwer organisaties aansluiten op de voorkeuren van verschillende doelgroepen (mensen dus), hoe succesvoller. Maar iets makkelijk maken voor een ander, dat is best moeilijk. Want mensen zijn verschillend. Wat de een logisch vindt, vind de ander bijzonder. Een goede manier om daarmee om te gaan is vragen stellen. Ben of ken jij iemand die dat ook graag doet?

Mensen worden gedreven door emotie. Ze hebben ergens een gevoel bij en daar han­delen ze naar. Achteraf ‘herinneren’ zij zich waarom. Dat werkt meestal uitstekend. Wat kunnen onze opdrachtgevers doen om mensen te boeien, te binden en te behouden? We maken graag zichtbaar hoe hun doelgroepen daar over denken.

WIE BEN JIJ?

Achterhalen welke verbeteringen nodig zijn doen we met vragenlijsten die voelen als een prettig gesprek. Met modules die het makkelijk maken om te doen wat nodig is. En rapporten die heldere inzichten geven, feiten zonder ruis, voor operationele, tactische en strategische besturing van organisaties. Help jij ze met het passend maken en leren gebruiken van de tools?

Wij zijn op zoek naar iemand die er voor kan zorgen dat onze klanten zich op de eerste plaats goed gehoord en goed geholpen voelen. Een sociaal persoon dus, die niet bang is voor computers. Mooi als je al kennis hebt van meten, onderzoek of survey’s. Amplixs doet onderzoek slim.

MAAK IEMAND BLIJ

Deel deze link met de juiste persoon: https://amplixs.com/vacatures/survey-professional/

Of reageer zelf! Bel voor meer informatie met Paul de Weger (035 – 602 97 48).

Meer weten over Amplixs, zie: https://amplixs.com/