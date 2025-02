Merkinbreuk kan grote gevolgen hebben voor jouw onderneming. Niet alleen kan het leiden tot juridische procedures en hoge kosten, maar het kan ook je reputatie schaden. In deze blog bespreken we wat merkinbreuk is, hoe je het kunt proberen te voorkomen en wat je moet doen als iemand inbreuk maakt op jouw merk.

Wat is merkinbreuk?

Merkinbreuk doet zich voor wanneer iemand zonder toestemming jouw merknaam, bedrijfsnaam of een vergelijkbare naam gebruikt voor dezelfde producten of diensten. Bijvoorbeeld om eigen producten te promoten, wat tot verwarring bij klanten leidt. Zij kunnen ten onrechte denken dat het product van jou afkomstig is. Dit schaadt niet alleen de reputatie van jouw merk, maar kan ook de relatie met je klanten onder druk zetten.

Wanneer is er sprake van merkinbreuk?

Merkinbreuk kan op verschillende manieren optreden, zoals: het ongeoorloofd gebruiken van jouw merknaam of logo voor vergelijkbare producten of diensten.

Het hanteren van een merknaam of logo dat zodanig op dat van jou lijkt dat het tot verwarring bij klanten leidt.

Het inzetten van jouw merknaam op een manier die schadelijk is voor jouw reputatie.

Hoe voorkom je merkinbreuk?

Om merkinbreuk zo goed mogelijk te proberen te voorkomen, is het belangrijk om je merk goed te beschermen en strategische stappen te nemen. De eerste en meest cruciale stap is het registreren van je merk. Een merkregistratie geeft je exclusieve rechten en zorgt ervoor dat je sterker staat bij een juridisch conflict. Zonder registratie is het veel lastiger om op te treden tegen inbreuk.

Daarnaast is het verstandig om een merkonderzoek uit te laten voeren voordat je een merknaam vastlegt. Hiermee voorkom je dat je een naam kiest die te veel lijkt op een bestaand merk, wat latere problemen en juridische complicaties kan voorkomen.

Na registratie is het essentieel om je merk actief te gebruiken. In veel landen geldt dat als je een merk niet gebruikt, je de rechten erop kunt verliezen. Door je merk consequent in de markt te zetten, behoud je je exclusieve rechten en verminder je het risico op verlies door inactiviteit.

Tot slot is het belangrijk om de markt continu te monitoren. Door merkbewaking in te zetten, wordt er vroegtijdig gesignaleerd of iemand inbreuk maakt op jouw merk. Zo kun je snel actie ondernemen en potentiële schade aan je merk en reputatie voorkomen.

Door deze stappen te volgen, zorg je ervoor dat jouw merk goed beschermd is en verklein je de kans op merkinbreuk.

Wat te doen bij merkinbreuk?

Bij Merk-Echt nemen we merkinbreuk serieus en hanteren we een helder stappenplan. We streven ernaar om het conflict eerst zonder juridische procedures op te lossen.

Cooling-off-fase

We sturen een sommatiebrief naar de inbreukpleger.

Hierin leggen we uit waarom er sprake is van merkinbreuk.

We verzoeken bijvoorbeeld om een andere naam of product te gebruiken.

Dit geeft beide partijen de kans om het probleem zonder tussenkomst van de rechter op te lossen.

Oppositieprocedure (indien nodig)

Als er geen oplossing wordt gevonden, starten we een officiële procedure.

Beide partijen kunnen hun standpunten en bewijzen indienen bij een overheidsinstantie.

De instantie beoordeelt of er daadwerkelijk een risico op verwarring bij het publiek bestaat.

Merk-Echt begeleidt je in elke fase van dit proces om jouw merk zo goed mogelijk te beschermen.

Bescherm je merk: voorkom en bestrijd merkinbreuk effectief

Merkinbreuk kan serieuze gevolgen hebben, maar met de juiste maatregelen kun je het risico aanzienlijk verkleinen. Zorg ervoor dat je je merk registreert, merkbewaking inschakelt en actie onderneemt bij inbreuk. Heb je hulp nodig bij merkinbreuk? Neem vrijblijvend contact met ons op.