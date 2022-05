Hoera, Utrecht is jarig! Vier mee, Feest mee!

Utrecht bestaat 900 jaar en dat wordt gevierd. Met spetterende feesten,

georganiseerd voor en door Utrechters. Kom honderden activiteiten vieren, in alle 10 wijken van de stad!

Bedankt Keizer Hendrik V

Wist je dat de Domstad haar stadsrechten heeft gekregen als bedankje van Keizer

Hendrik V? De Kromme Rijn werd afgedamd en dat zorgde voor conflict. Toen de

Utrechters trouw beloofden aan de Keizer kreeg Utrecht in ruil daarvoor

stadsrechten. Vanaf dat moment vormden de Utrechters een gemeenschap met een

eigen gezicht en een eigen bestuur. De stad Utrecht was geboren.

Festival Utrecht 900

Het bijzondere verjaardagsfeest begint op de Stadsdag (2 juni 2022) en duurt tot en

met Sint Maarten (11 november 2022). Ons verjaardagsfeest heeft een thema en dat

is ‘Stad zonder muren’: een verwijzing naar de gastvrijheid van Utrecht. Samen zijn

wij Utrecht. Al 900 jaar.

Opening

Wie jarig is, trakteert! Het grote openingsfeest is op 2 juni in het Domkwartier.

Vanaf de Domtoren speelt de band Kensington samen met de stadsbeiaardier in de

avond! Dit concert is te zien op grote schermen op het Janskerkhof, de Neude en het

Stadhuisplein.

Samen met alle Utrechtse jarigen eten we op 2 juni om 16:00 uur van een enorme

taart in de Zadelstraat terwijl ‘Lang zal ze leven’ klinkt vanaf de Dom.

Bij een verjaardagsfeest hoort een eigen lied, en dat is de Utrecht 900 – anthem

Freedom City van de Utrechtse rapper Duimalot. Hij treedt op met Utrechtse

kinderen. Kers op de taart is gratis bezoek voor iedereen aan alle Utrechtse musea!

Laat je verwonderen door virtual reality experience bij Paleis Lofen, de historische

geboorteplek van onze stadsrechten, die vanaf 3 juni voor het eerst de deuren

opent.

Voor en door Utrechters

Op een verjaardag ontmoet je altijd nieuwe mensen. Ontdek de diversiteit van

Utrecht tijdens Utrecht 900! Alle tien Utrechtse wijken hebben een eigen vlag: een

patchwork dat is samengesteld door alle culturen die er wonen. Elke buurt heeft een

muzikale ambassadeur die samen De Utrechtse Stadsmuzikanten vormen en

optreden tijdens ons feestjaar door de hele stad.

De Canal Pride staat in het teken van Utrecht 900, luister naar de Utrechtse roze

koren die samen zingen of bezoek het queer filmfestival. Keti Koti wordt gevierd, er

is een tentoonstelling over een halve eeuw arbeidsmigratie en je kunt samen met

iemand die een andere taal spreekt een uurtje door de stad lopen.

Zo’n achthonderd Utrechtse ouderen maken een boottocht over de Oudegracht met

verrassingsoptredens langs de werf. En Theatergroep Stut speelt de voorstelling

Straatslim, met verhalen van Straatnieuwsverkopers.

Uitgestelde feestjes

Het bruist de komende maanden in de stad met ruim 600 activiteiten! Ben je foodie,

sportfanaat, muziekliefhebber, cultuursnuiver of houd je van geschiedenis? Pak je

agenda: 2 juni is het startsein van talloze wijkfeesten, festivals, tentoonstellingen,

muzikale optredens, theater- en circusvoorstellingen, quizzen en meer, die tot en

met 11 november duren.

De spectaculaire opening van de singel wordt gevierd tijdens Rondje Singel. Hier zijn

tientallen bijzondere feestjes: van een concert aan het water bij TivoliVredenburg tot

kinderfeesten aan de singel bij Paardenveld.

Sluitstuk is de Parade zonder Muren, een uitgebreide variant van de Sint Maarten

Parade. Met deze grote optocht door de binnenstad met lichtsculpturen, orkesten,

koren, dansers en theatrale acts, komt een einde aan Utrecht 900. Op naar de

duizend jaar!

Vier mee!

Feest mee! En ga op zoek naar een leuke activiteit in een van de 10 wijken van

Utrecht in de U900 Agenda op www.utrecht900.nl. En volg U900 op Instagram en

Facebook voor de laatste nieuwtjes.