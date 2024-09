Open Monumentendag Utrecht 2024: Utrecht Verbindt!

Zaterdag 14 september is het Open Monumentendag. Het thema van dit jaar is ‘Erfgoed van routes, netwerken en verbindingen’. Er zijn Utrechtse monumenten die letterlijk deel uit maakten van historische routes of handelsnetwerken, maar in deze editie is er ook aandacht voor monumenten die belangrijk zijn geweest voor de ‘sociale netwerken’ die de Domstad hebben gevormd. In totaal zijn 91 monumenten te bezoeken. Allen te vinden via www.openmonumentendagutrecht.nl of in de speciale Monumentenkrant die in de stad wordt verspreid. In DUIC alvast een voorproefje.

Hondekop en Muizeneus: een treinrit door de tijd

Tijdens een Open Monumentendag met het thema ‘Erfgoed van routes, netwerken en verbindingen’ kan een historische treinrit niet ontbreken. Daarom rijdt er op 14 september een speciale Open Monumentendag Express over het spoor; een samenwerking tussen het Nederlands Spoorwegmuseum en de NS.

Deze gelegenheidstrein is samengesteld met historische rijtuigen uit de eigen collectie van het Spoorwegmuseum: de Hondekop mat 54 en Muizeneus mat 46 reist elk uur tussen het Maliebaanstation en Amersfoort CS (10.00-16.00 uur), met stops in Bilthoven en Den Dolder. Instappen kan met een geldig vervoerbewijs. Reserveren is niet nodig. Tip: raadpleeg de NS-reisplanner voor de exacte dienstregeling.

Plan wat extra tijd rondom de treinrit, want vanwege het 150-jarig bestaan van het Maliebaanstation is daar van alles te beleven. De speciale tentoonstelling ‘Maliebaanstation 150 jaar’ vormt een terugblik op het station door de jaren heen (10.00 – 17.00 uur). Restauratie-architect Leo Wevers geeft twee lezingen in de Koninklijke Wachtkamer (10.30 en 11.30 uur) over de bouwgeschiedenis en de restauratie in 2004, waarbij het station zo veel mogelijk in de oorspronkelijke staat van 1874 werd hersteld. De lezing is gratis, vooraf inschrijving via www.spoorwegmuseum.nl/ontdek. Tot slot is zijn er gratis instaprondleidingen (13.00 uur en 15.00 uur) over de geschiedenis van het Maliebaanstation.

